Opendoor Technologies Aktie legt zu - 26.08.2025

Die Opendoor Technologies Aktie konnte bisher um +3,43 % auf 4,0410€ zulegen. Das sind +0,1340 € mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Opendoor Technologies einen Gewinn von +564,67 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Opendoor Technologies Aktie damit um +21,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +81,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +157,79 % gewonnen.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,96 % 1 Monat +81,27 % 3 Monate +564,67 % 1 Jahr +95,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, die trotz eines schwachen Gesamtmarktes als positiv bewertet wird. Einige Teilnehmer erwarten bis Jahresende Kursziele zwischen 14 und 16 US-Dollar, während andere langfristig zweistellige Kurse prognostizieren. Es wird diskutiert, dass bevorstehende Zinssenkungen in den USA den Kurs weiter beflügeln könnten. Ein überraschend starker Bericht über den Immobilienmarkt wird als Auslöser für den jüngsten Kursanstieg gesehen. Zudem wird die Bedeutung von KI und die Rolle eines neuen CEOs bei der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 736 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,01 Mrd. wert.

Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.