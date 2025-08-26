hasenkamp Service GmbH / Kunst- und Hightech-Logistik: Hasenkamp ...

Die beiden MTAB-Inhaber, Simon und Stefan Fors, bleiben Mehrheitsgesellschafter und führen das Unternehmen weiterhin und treffen eigenständig strategische und operative Entscheidungen. Im Zuge der Beteiligung wird Thomas Schneider, CEO der Hasenkamp Gruppe, in den Vorstand der MTAB berufen.

Kunst- und Hightech-Logistik: Hasenkamp schließt strategische Partnerschaft mit MTAB in Skandinavien / Beteiligung stärkt Marktpräsenz in Nordeuropa und vertieft langjährige Partnerschaft (FOTO) Köln/Stockholm (ots) - Die Hasenkamp Gruppe hat mit Wirkung zum Juli 2025 eine Minderheitsbeteiligung am skandinavischen Speziallogistiker MTAB erworben. Das traditionsreiche Familienunternehmen MTAB, gegründet 1968, ist in allen vier skandinavischen Ländern aktiv und klarer Marktführer in den Bereichen Kunst-, Kulturgüter- sowie Hightech-Logistik. Die jetzt vereinbarte Beteiligung vertieft die langjährige Partnerschaft und erweitert die Regionen, in denen die Partnerunternehmen der Hasenkamp Gruppe Niederlassungen betreiben.

"Unsere Unternehmen arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich zusammen - vor allem in der Kunstlogistik. Mit der Beteiligung vertiefen wir diese Partnerschaft strategisch, schaffen neue Synergien und erweitern unsere internationale Präsenz in einer wirtschaftlich und kulturell hochrelevanten Region," sagt Thomas Schneider , CEO der Hasenkamp Gruppe.



Auch Simon Fors , CEO von MTAB, betont die Vorteile der neuen Struktur: "Hasenkamp und MTAB teilen die gleichen Werte und Qualitätsansprüche. Gemeinsam können wir unser Know-how noch gezielter austauschen, die strategische Abstimmung verstärken und unseren Kunden in Skandinavien, Deutschland und weltweit ein noch umfassenderes Angebot bieten."



Der Schritt ist Teil der Wachstumsstrategie beider Familienunternehmen, die auf hochwertige Speziallogistik für empfindliche Güter ausgerichtet ist. Operativ bleiben Strukturen, Führung und Arbeitsweise beider Unternehmen unverändert.

Über MTAB



MTAB wurde 1968 gegründet und ist mit Standorten in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland der führende Speziallogistiker in Nordeuropa für Kunst-, Kulturgüter- und Hightech-Transporte. Das Unternehmen steht für höchste Qualitätsstandards, maßgeschneiderte Lösungen und langjährige Kundenbeziehungen.

Über Hasenkamp



Das 1903 gegründete Logistikunternehmen Hasenkamp wird in fünfter Generation von Dr. Thomas Georg Schneider geführt. Ergänzt wird die Geschäftsleitung durch Hans-Ewald Schneider und Ralf Ritscher. Neben der Zentrale an der Kölner Stadtgrenze in Frechen verfügt das Familienunternehmen weltweit über mehr als 40 Standorte. Rund 1.000 Mitarbeiter legen Hand an, wenn es um die Planung, den Transport und die Lagerung von sensiblen und hochwertigen Gütern geht. Heute stützen sich Tradition und Innovation bei Hasenkamp auf einen regelmäßig auditierten DIN- und ISO-zertifizierten Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagementprozess. Dieser weist den Weg des Unternehmens in eine nachhaltige Zukunft. Hasenkamp gliedert seine Aktivitäten in vier Geschäftsbereiche: Fine Art, Relocation, Archivdepot und Final Mile Services.

