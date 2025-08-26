Aktien Frankfurt Eröffnung
Trump-Gepolter gegen China und Fed beunruhigen
- Deutsche Aktienmarkt startet mit Verlusten am Dienstag.
- Dax und MDax fallen jeweils um 0,7 Prozent.
- Trump will Fed-Gouverneurin Cook entlassen, Streit entbrannt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Verlusten eröffnet. Ein sich zuspitzender Machtkampf um die personelle Besetzung der US-Notenbank Fed sowie eine drohende erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China halten die Anleger vorerst in der Defensive.
In den ersten Handelsminuten fiel der Leitindex Dax um 0,7 Prozent auf 24.110 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte ebenfalls 0,7 Prozent auf 30.855 Zähler ein. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,9 Prozent abwärts.
US-Präsident Donald Trump will die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook machte indes deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will. "Der Präsident gab an, mich "mit Gründen" zu feuern, während rechtlich keine Gründe existieren - und er keine Vollmachten hat, dies zu tun", hieß es in einer Stellungnahme ihrer Anwaltsfirma, die unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg und die Website "Axios" verbreiteten.
Im Blick haben Anleger zudem den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Trump droht China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert. Zugleich räumte Trump ein, dass solch drastische Maßnahmen einen Zusammenbruch des Handels mit China bedeuten würden./edh/mis
Was übrigens auch gar kein Problem darstellt.... Hobbys kosten nunmal, kennen wir ja auch von anderen. ;)
Das Problem liegt eher in der verlogenen Selbstdarstellung als selbsternannter Guru, Profitrader, Oldtimer Rally Fahrer und den dausssend weiteren Märchen.
Meine Güte, wie oft ist der aufgeflogen mit seinen Lügen.... :laugh:
Diese Aussage ist mindestens ab 2020 valide und bereits vielfach belegt.... im Corona Frühjahr wurde ich so richtig aufmerksam auf diesen Hütchenspieler, da er einen Short (DAX 10.500-11.000) nach dem anderen präsentierte. Diese liefen praktisch alle gegen die Wand und dann hörte man (auch auf Nachfrage hin) nichts mehr von derem Verbleib.
Einfach mal zurück lesen, wer Zweifel daran hat... ist alles nachvollziehbar.
Ganze Listen von eröffneten aber nie geschlossenen Shorts (auch aus späteren Jahren) wurden hier im Forum bereits eingestellt.
Was den DAX aktuell anbelangt, ich bleibe bei meiner Einschätzung von gestern Abend... Powell wird sich auch weiterhin nicht bevormunden lassen.
Der nächste anstehende Termin für einen evtl. Zinsentscheid ist erst am 17.9., dann noch zwei in diesem Jahr (29.10. und 10.12.)... warum sollte er sich heute also bereits auf irgend etwas festlegen?
Ich vermute eher das übliche bei diesen Zwischendurch-Reden -> "wir haben die Zahlen im Auge, alles im Griff, werden verantwortungsvoll handeln usw....."
Und genau das dürfte für den Markt doch eigentlich keine wirkliche Überraschung darstellen... -5% Potential im DAX sehe ich (wie manch anderer hier) jedenfalls ganz und gar nicht.
Aber klar, der Markt hat am Ende immer Recht, wir werden sehen.... Cola und Popcorn stehen jedenfalls bereit.
Good Luck @all, CB. 😎
Außerdem willst Du nur stänkern und provozieren wie man in jedem Beitrag von Dir lesen kann .
Du bist einer von den Leuten wo mich meine Eltern immer vorgewarnt haben .
Und jetzt schleich Dich !