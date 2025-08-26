AKTIE IM FOKUS
Commerzbank leiden unter Abstufung durch BofA
- Commerzbank-Aktie fällt um fast fünf Prozent.
- Bank of America stuft Aktie auf "Underperform" herab.
- Kurs hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine weitere Abstufung der Commerzbank -Aktie hat diese am Dienstag unter Druck gesetzt. Im frühen Handel sackte das Papier um fast fünf Prozent auf 34,40 Euro ab und war das Schlusslicht in einem schwachen Dax .
Die Bank of America (BofA) hatte die Einstufung für die Papiere zuvor auf "Underperform" gesenkt. Zu Beginn der vergangenen Woche hatte bereits die Deutsche Bank eine Kaufempfehlung für Commerzbank gestrichen, ebenfalls wegen des starken Laufs der Papiere.
Die Bewertung der Commerzbank-Aktien erscheine eher überzogen, argumentierte Analyst Tarik El Mejjad von der Bank of America. Es falle schwer, vom aktuellen Niveau aus noch Spielraum nach oben auszumachen.
Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, angetrieben von der Erwartung einer anziehenden heimischen Konjunktur und damit bessere Geschäfte sowie von der Aussicht auf eine mögliche Übernahme der Frankfurter durch die italienische Unicredit ./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 24.107 auf Ariva Indikation (26. August 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,05 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -21,78 %/+1,39 % bedeutet.
