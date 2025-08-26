Circus SE: Erfolgreiche Hauptversammlung enthüllt Verteidigungswachstum
Circus SE setzt neue Maßstäbe im Verteidigungssektor und erobert mit bahnbrechenden Innovationen neue Höhen.
- Circus SE hielt am 25. August 2025 eine erfolgreiche Hauptversammlung, bei der alle Beschlüsse mit über 99 % Zustimmung angenommen wurden.
- Das Unternehmen positioniert sich im Bereich autonomer Truppenversorgung im Verteidigungssektor und plant, diesen Sektor zu einer dominanten Geschäftseinheit auszubauen.
- Die Serienproduktion des CA-1-Systems hat begonnen, mit den ersten Auslieferungen, die für den Herbst 2025 geplant sind.
- Circus SE hat die Entwicklung des CA-M, des weltweit ersten autonomen Systems für taktische Truppenversorgung, erfolgreich abgeschlossen und ist nun als NATO- und U.S. Verteidigungsministerium-Lieferant zertifiziert.
- CEO Nikolas Bullwinkel sieht im Verteidigungssektor das Potenzial, zum wichtigsten Umsatz- und Wachstumstreiber des Unternehmens zu werden.
- Circus SE ist gut positioniert, um in einem Markt zu führen, der nach Automatisierung und Resilienz verlangt, und nutzt seinen First-Mover-Vorteil im Bereich KI-Robotik.
Der Kurs von Circus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,61 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,650EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
+0,61 %
-14,83 %
+13,65 %
-2,63 %
-22,92 %
+144,12 %
ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
