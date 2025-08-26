Eurokurs wenig verändert - Trump mischt sich in Fed-Personalpolitik ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag nach seinen Kursverlusten vom Vortag zunächst stabilisiert. So war der Dollar angesichts der Eskalation zwischen US-Präsident Donald Trump und der US-Notenbank Fed in der Nacht unter Druck geraten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1627 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag.

US-Präsident Donald Trump griff in die Personalpolitik der Fed ein und kündigte die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt im Vorstand an. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook macht allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will und dass sie weiter ihr Amt ausüben werde.