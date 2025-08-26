IperionX erhält von US-Regierung Finanzierung in Höhe von 12,5 Mio. $ zur Beschleunigung des Ausbaus der Titanproduktion in den USA

26. August 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) gibt bekannt, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) im Rahmen der bereits zuvor bekannt gegebenen Subvention in Höhe von 47,1 Millionen USD an IperionX 12,5 Millionen USD bereitgestellt hat, um die US-Verteidigungsindustrie zu stärken, indem die Skalierung einer widerstandsfähigen, kostengünstigen und vollständig integrierten Titanlieferkette vom Mineral zum Metall in den USA beschleunigt wird.

Als Reaktion auf den strategischen Bedarf an einer erhöhten Produktionskapazität für inländisches primäres Titanmetall und gefertigte Titanmetallkomponenten wurde der Projektumfang im Rahmen des Industrial Base Analysis and Sustainment- (IBAS)-Programms überarbeitet, um die beschleunigte Erweiterung der Titanmetall- und Fertigungskapazitäten von IperionX am Virginia Titanium Manufacturing Campus von IperionX zu priorisieren.

Die 12,5 Millionen USD werden für Bestellungen von langlebiger, wichtiger Kapitalausstattung verwendet werden, die für die nächste Stufe der Hochskalierung der Kapazität auf über 1.000 t pro Jahr am Virginia Titanium Manufacturing Campus erforderlich ist. Die bedeutsamsten Kategorien der Kapazitätserweiterungen beinhalten Systeme zur Titandesoxygenierung, zur Sinterung und zur Pulvermetallurgie-Konsolidierung sowie die Fertigung von endkonturnahen Komponenten und die Aufrüstung zusätzlicher Infrastruktur. IperionX wird ein Markt-Update mit weiteren Details hinsichtlich der beschleunigten Wachstumspläne für den Virginia Titanium Manufacturing Campus bereitstellen.

Die Finanzierung in Höhe von 12,5 Millionen USD folgt auf die bereits zuvor bereitgestellten 5 Millionen USD zur Förderung des „Titan Critical Minerals Project” in Tennessee, das reich an den kritischen Mineralien Titan, Zirkon und Seltenerdmetallen ist, bis zum Baubeginn, wobei eine endgültige Machbarkeitsstudie derzeit in Arbeit ist und planmäßig in der ersten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden soll.

Die im Rahmen der Subvention des Verteidigungsministeriums erhaltenen Finanzierungszusagen belaufen sich nunmehr auf insgesamt 17,5 Millionen USD, wobei die restlichen 29,6 Millionen USD voraussichtlich vom Verteidigungsministerium während der Vertragslaufzeit bereitgestellt werden, um zusätzliche Titanproduktionskapazitäten am Virginia Titanium Manufacturing Campus zu unterstützen.