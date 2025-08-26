Nordex-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Trotz des starken Kursanstieges der vergangenen Monate gehen Experten auch weiterhin von einem positiven Kursverlauf der Nordex-Aktie aus und bekräftigten mit Kurszielen von bis zu 25 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie in absehbarer Zeit wieder das Jahreshoch bei 23,44 Euro erreichen kann.

Mit der Aktie des Windanlagenbauer Nordex (ISIN: DE000A0D6554) ging es seit dem Jahresbeginn 2025, steil nach oben. Notierte die Aktie noch im Januar bei 10,50 Euro so verzeichnete sie am 8.8.25 bei 23,44 Euro ein neues Jahreshoch. Danach korrigierte der Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 21,40 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 22 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 1, ISIN: DE000MJ19326, wurde beim Aktienkurs von 21,40 Euro mit 1,96 – 1,99 Euro gehandelt.

Kann sich die schwankungsfreudige Nordex-Aktie in spätestens einem Monat auf 23,44 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,85 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,508 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,508 Euro, BV 1, ISIN: DE000UJ9ZBJ1, wurde beim Aktienkurs 21,40 Euro mit 1,99 – 2,02 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 23,44 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,93 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,296 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,296 Euro, BV 1, ISIN: DE000DU00X12, wurde beim Aktienkurs 21,40 Euro mit 3,14 – 3,20 Euro quotiert.

Legt die Nordex-Aktie auf 23,44 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,14 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.