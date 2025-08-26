Palantir-Aktie: Jetzt steht sie vor dem Abgrund!

Lange mussten Kritiker der hohen Unternehmensbewertung und Shortseller gleichermaßen auf eine erste Korrekturbewegung bei der Aktie von Palantir warten, die in den vergangenen Monaten schier unaufhaltsam gestiegen war.

Umso heftiger fielen die Kursverluste in den vergangenen Tagen dafür aus. Von ihrem Rekordhoch bei 190,00 US-Dollar stürzte Palantir zwischenzeitlich auf 142,34 US-Dollar und damit um 25,1 Prozent ab. Bei den Leerverkäufern klingelten – endlich – die Kassen.

Jetzt einsteigen? Besser nicht!

In Anlegerforen wird intensiv darüber diskutiert, ob der jüngste Absturz bereits eine Einstiegsgelegenheit darstellen könnte. Während die Bewertung diese Frage ohnehin mit "Nein" beantwortet, steht es auch technisch nicht zum Besten. Jetzt einzusteigen, könnte zum berüchtigten Griff ins fallende Messer werden, wie der Blick in den Chart zeigt:

Der Kampf um die 50-Tage-Linie wird entscheidend

Der übergeordnete Aufwärtstrend der Aktie ist trotz des jüngsten Einbruchs weiterhin intakt, wie vor allem der noch immer große Abstand zur 200-Tage-Linie demonstriert. Auch mittelfristig hat Palantir noch keinen Schaden genommen. Trotz in den vergangenen Tagen immer wieder neuer Schwäche konnten die Bullen bislang Tagesschlusskurse oberhalb der 50-Tage-Linie behaupten.

Ein erstes Verkaufssignal im Chart konnte damit vermieden werden. Anders sieht es jedoch in den technischen Indikatoren aus. Hier liegen gleich mehrere Warn- oder gar Verkaufssignale vor.

Rapider Momentumverlust könnte Trendwende einleiten

Auf eine möglicherweise nachhaltige Trendwende deuten die bearishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index sowie im Trendstärkeindikator MACD hin. Obwohl die Aktie seit dem Jahreswechsel stark gestiegen ist, konnten beide Indikatoren keine neuen Hochs mehr ausbilden, womit das Allzeithoch bei 190,00 US-Dollar technisch nicht bestätigt wurde.

Während der RSI eine Top-Linie gebildet hat, verzeichnete der MACD sogar ein Lower High. Das unterstreicht die Warnlage. Ebenfalls zur Vorsicht mahnt der Absturz des MACD unter seine Signallinie. Ein Kurs oberhalb der Nulllinie bedeutet zwar noch einen Aufwärtstrend, das Crossing zeigt aber an, dass dieser rapide an Momentum verliert und schon bald zugunsten eines Abwärtstrends kippen könnte.

Aktie vor Halbierung? Denkbar!

Für diese Möglichkeit dürfte der aktuelle Preisbereich entscheidend werden. Fällt Palantir unter die 50-Tage-Linie, drohen Abgaben bis mindestens 125,00 US-Dollar beziehungsweise bis zur 200-Tage-Linie, die bei etwa 110,00 US-Dollar verläuft. Auch ein Test der bisherigen Jahrestiefs im Bereich von 75,00 bis 70,00 US-Dollar ist mittelfristig denkbar.

Dieses Szenario wird durch den rapiden Momentumverlust unterstützt. Wer mit Blick auf den RSI im Tageschart mutmaßt, dass die Aktie nun nicht länger überkauft wäre, der irrt sich gewaltig: Auf Monatsbasis steht noch immer ein RSI von 93,8 zu Buche. Das ist ein extrem fortgeschrittener Wert, um nicht zu sagen: Blasen-Territorium.

Fazit: Auch die Bewertung mahnt weiterhin zur Vorsicht

Das Szenario einer Kurshalbierung sollten Anlegerinnen und Anleger als Gefahr ernsthaft in Betracht ziehen. Selbst für einen Kurs von 75,00 US-Dollar wäre das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr noch immer mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 115,4 und für 2026 von 88,2 bewertet.

Selbst bei wachstumsbezogenen Kennziffern wie dem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis käme Palantir kaum besser weg. Das läge in diesem Fall für das kommende Geschäftsjahr bei 2,9 und damit noch immer um mehr als die Hälfte über dem Branchenmittel von 1,88 sowie einem Wert von 1,0, welcher in der Fundamentalanalyse als fair gilt.

Dementsprechend besteht bei Palantir weder technisch noch fundamental eine Einstiegsgelegenheit. Wer hier einsteigen möchte, sollte Geduld ebenso wie zuvor die Bären Geduld walten lassen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 133,8EUR auf Tradegate (26. August 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.