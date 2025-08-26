Norsemont Mining schließt dritte Finanzierungsrunde ab

Das frische Kapital soll in die Weiterentwicklung des Choquelimpie- Gold -Silber-Kupfer-Projekts im Norden Chiles fließen. Geplant sind unter anderem tiefe Bohrungen bis 600 Meter in die Kupfer-Porphyr-Zone, 300-Meter-Bohrungen in hochgradige Goldzonen sowie flachere Bohrungen in oxidische und laugbare Goldbereiche. Darüber hinaus sollen Mittel in metallurgische Tests und allgemeines Working Capital investiert werden.

Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) hat die dritte Tranche seiner laufenden Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt flossen dem Unternehmen damit rund 5,48 Millionen CAD zu. Allein die aktuelle Runde brachte knapp 1,2 Millionen CAD ein – die Einheiten wurden zu 0,60 CAD ausgegeben und beinhalten jeweils eine Aktie sowie ein halbes Warrant mit einem Ausübungspreis von 0,75 CAD. Sollte der Aktienkurs länger als zehn Tage über 1,25 CAD notieren, kann Norsemont die Laufzeit der Warrants vorzeitig beenden.

Besonders interessant: Unterstützt wird die Finanzierung von namhaften Investoren wie Crescat Capital und Lawrence Lepard. Sie sehen in Choquelimpie erhebliches Potenzial – nicht nur zur Ausweitung der bekannten Gold- und Silberressourcen, sondern auch für eine mögliche große Porphyr-Entdeckung in tieferen Bereichen. Für Norsemont ist das ein wichtiges Signal, dass erfahrene Branchenkenner die langfristigen Chancen des Projekts klar erkennen.





