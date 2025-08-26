Ungarn steigert Öl- und Gasproduktion – Explorer füllen die Pipeline

Ungarn steigert die inländische Erdgasproduktion deutlich und deckt fast zwei Drittel des privaten Bedarfs ab. Die Explorationstätigkeit im Land läuft derweil auf Hochtouren: Fünf neue Konzessionsgebiete werden durch große Mineralölkonzerne und kleinere Explorer bearbeitet.

Der kanadische Gasexplorer CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) hat eine ungarische Tochtergesellschaft ins Leben gerufen. Der Zweck der Gesellschaft: Die Exploration des Tiefengas-Projekts Kinskunhalas in Südungarn zu leiten. Im Juni hatte das Unternehmen den Konzessionsvertrag mit dem ungarischen Energieministerium für das 945,9 km2 große Gebiet abgeschlossen.

Bohrstart bei Tiefengas-Projekt steht bevor

Nur gut einen Monat zuvor hatte CanCambria den Ressourcenbewertungsbericht für das Projekt vorgelegt. Der Bericht taxiert das sichere Vorkommen auf 627,4 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas und 66,5 Millionen Barrel (MMBBL) Kondensat/Flüssiggas (NGL). Zudem gibt es noch eine risikobehaftete förderbare bedingte Nettoressource von 501,9 BCF Erdgas und 53,2 MMBBL Kondensat/NGL. Unter einer angenommenen Abzinsung von 10 % wird der Nettogegenwartswert des Projekts auf knapp 1,6 Mrd. USD taxiert – mindestens.

„Die Größe des Projekts macht es zu einem äußerst attraktiven Vorhaben mit einem potenziellen Bohrbestand für viele Jahre. Um diese Einschätzungen zu bestätigen, bereiten wir ein Bewertungsprogramm für drei Bohrlöcher vor. Die Bohrungen werden in den kommenden Monaten beginnen“, kündigte CEO Dr. Paul Clarke nach der Veröffentlichung des Berichts an.

Explorationsgesellschaften wie CanCambria Energy sind in Ungarn derzeit häufiger anzutreffen. Budapest hat sich einer ambitionierten Energiepolitik verschrieben, die bereits Wirkung zeigt.

Ungarische Öl- und Gasproduktion steigt deutlich

Die ungarische Erdgas- und Rohölproduktion ist im ersten Halbjahr 2025 erneut gestiegen. Dies teilten das Energieministeriums und die Aufsichtsbehörde für Regulierungsangelegenheiten (SZTFH) Ende August mit. In den ersten sechs Monaten 2025 wurden 593.000 Tonnen Rohöl und damit 17,4 % mehr als im Vorjahreszeitraum produziert. Die Erdgasproduktion stieg um 2,2 % auf 977 Mio. Kubikmeter.