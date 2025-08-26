Luftfahrt-Aktie hebt ab: Flughafen Zürich übertrifft Gewinnprognosen

Der Flughafen Zürich hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatz und Gewinn gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 641 Millionen Schweizer Franken (rund 684 Millionen Euro), wie der Betreiber am Dienstag mitteilte. Der Flugbereich legte dabei um vier Prozent auf rund 349 Millionen Euro zu. Dagegen sanken die Erlöse im Nichtflug-Bereich um ein Prozent auf rund 334 Millionen Euro.

Die Betriebskosten reduzierten sich um ein Prozent auf rund 301 Millionen Euro. Der operative Gewinn (EBITDA) kletterte um drei Prozent auf rund 383 Millionen Euro. Unter dem Strich erzielte der Flughafen einen Reingewinn von rund 172 Millionen Euro, was einem Plus von sechs Prozent entspricht. "Die Erwartungen der Analysten wurden beim Umsatz erfüllt und beim Gewinn klar übertroffen", teilte das Unternehmen mit.

Für das Gesamtjahr erhöhte das Management seine Prognosen. Erstmals soll mit rund 32 Millionen Passagieren der Rekordwert aus dem Jahr 2019 übertroffen werden. Im vergangenen Jahr hatte das Aufkommen noch bei 31,2 Millionen gelegen. "Wir erwarten nun ein leicht höheres operatives Ergebnis und einen Reingewinn auf Vorjahreshöhe", erklärte der Flughafen. Zuvor war das Unternehmen von stabilen beziehungsweise leicht rückläufigen Ergebnissen ausgegangen.

Kursentwicklung im Fokus

Die Flughafen-Aktien starteten am Dienstagmorgen schwächer in den Handel, legten im Verlauf jedoch zu. Bis 9.30 Uhr notierten die Titel 2,2 Prozent höher bei 244,80 Franken. Seit Anfang April haben sie damit mehr als 20 Prozent an Wert gewonnen. Analysten führten die positive Reaktion vor allem auf die starke Profitabilität im Fluggeschäft und die angehobene Gewinnprognose zurück.

Noida-Projekt verzögert sich erneut

Gleichzeitig verschiebt sich die Eröffnung des neuen Flughafens im indischen Noida erneut. Ursprünglich war der Start Ende 2024 vorgesehen, später Mitte 2025. Nun rechnet der Betreiber mit der Inbetriebnahme im vierten Quartal 2025. "Bei einer Konzessionsdauer von 40 Jahren fallen diese Verzögerungen nicht ins Gewicht", hatte CEO Lukas Brosi bereits im Frühjahr erklärt.

In den ersten sechs Monaten seien wichtige Bauabschnitte abgeschlossen worden, heisst es in der Mitteilung. Die Arbeiten auf der Luftseite seien beendet, die verkehrstechnische Anbindung stehe und der Tower sei einsatzbereit. Noch ausstehend ist die Betriebsgenehmigung, die in den kommenden Wochen erwartet wird.

In das Projekt investierte der Flughafen Zürich im laufenden Jahr bislang 111 Millionen Schweizer Franken, also etwa 118 Millionen Euro. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 750 Millionen Schweizer Franken (rund 800 Millionen Euro). Mit der Eröffnung würden erstmals auch Abschreibungen und Zinsaufwendungen in der Konzernrechnung sichtbar.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Flughafen Zuerich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 263,5EUR auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.