Börsenstart Europa - 26.08. - CAC 40 schwach -1,73 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.149,30 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Bayer +0,83 %, SAP +0,79 %, E.ON +0,57 %
Flop-Werte: Commerzbank -4,55 %, Airbus -2,14 %, Deutsche Bank -1,74 %
Der MDAX steht bei 30.770,80 PKT und verliert bisher -0,99 %.
Top-Werte: HelloFresh +1,27 %, Hugo Boss +0,53 %, Redcare Pharmacy +0,41 %
Flop-Werte: Gerresheimer -3,86 %, TUI -2,52 %, AUTO1 Group -2,21 %
Der TecDAX steht bei 3.760,76 PKT und verliert bisher -0,04 %.
Top-Werte: SAP +0,79 %, Draegerwerk +0,51 %, Deutsche Telekom +0,51 %
Flop-Werte: AIXTRON -2,13 %, Evotec -1,96 %, Bechtle -1,86 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.392,60 PKT und verliert bisher -0,78 %.
Top-Werte: Bayer +0,83 %, SAP +0,79 %, Inditex +0,67 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -7,45 %, Vinci -6,77 %, AXA -6,06 %
Der ATX steht bei 4.708,88 PKT und verliert bisher -1,71 %.
Top-Werte: Andritz +0,36 %, DO & CO +0,11 %, Verbund Akt.(A) +0,08 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,89 %, BAWAG Group -2,75 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,07 %
Der SMI bewegt sich bei 12.161,02 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: Swisscom +0,99 %, Givaudan +0,80 %, CIE Financiere Richemont +0,78 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,91 %, Zurich Insurance Group -1,07 %, Sonova Holding -1,01 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 7.682,72 PKT und fällt um -1,73 %.
Top-Werte: DANONE +0,10 %, Hermes International 0,00 %, Sanofi -0,11 %
Flop-Werte: Societe Generale -8,43 %, BNP Paribas (A) -7,45 %, Vinci -6,77 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.660,28 PKT und verliert bisher -0,27 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,82 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,24 %, Getinge (B) +0,13 %
Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -2,11 %, SSAB Registered (A) -1,58 %, Volvo Registered (B) -1,53 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.160,00 PKT und steigt um +1,38 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,16 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,04 %, Piraeus Port Authority -0,05 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -2,85 %, Viohalco -2,65 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,80 %
