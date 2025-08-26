Cac 40 verliert überdurchschnittlich - Politische Turbulenzen

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Leitindex Cac 40 hat am Dienstag überdurchschnittlich stark nachgegeben. Politische Unsicherheit belastet den Markt in Paris.

So will im Streit um den anstehenden Sparhaushalt Frankreichs Premier François Bayrou die Vertrauensfrage stellen. Das Parlament werde darüber in zwei Wochen am 8. September abstimmen, sagte Bayrou. Darauf habe er sich mit Präsident Emmanuel Macron verständigt. Ein Sturz der Regierung in Frankreich würde der Wirtschaft schaden, hieß es von der ING Bank.