    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsCAC 40 IndexvorwärtsNachrichten zu CAC 40

    INDEX-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cac 40 verliert überdurchschnittlich - Politische Turbulenzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Cac 40 verliert stark, politische Unsicherheit belastet.
    • Bayrou stellt Vertrauensfrage, Abstimmung am 8. Sept.
    • Anleiherenditen steigen, Anleger zeigen sich vorsichtiger.
    INDEX-FLASH - Cac 40 verliert überdurchschnittlich - Politische Turbulenzen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Leitindex Cac 40 hat am Dienstag überdurchschnittlich stark nachgegeben. Politische Unsicherheit belastet den Markt in Paris.

    So will im Streit um den anstehenden Sparhaushalt Frankreichs Premier François Bayrou die Vertrauensfrage stellen. Das Parlament werde darüber in zwei Wochen am 8. September abstimmen, sagte Bayrou. Darauf habe er sich mit Präsident Emmanuel Macron verständigt. Ein Sturz der Regierung in Frankreich würde der Wirtschaft schaden, hieß es von der ING Bank.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CAC 40 ER - Paris Stock Exchange Price Index!
    Short
    8.181,15€
    Basispreis
    4,84
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.176,75€
    Basispreis
    5,47
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Anleihemarkt ging die Renditedifferenz zwischen deutschen und französischen Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit weiter auseinander. Anleger in Frankreich werden also vorsichtiger.

    Am Aktienmarkt verlor der Cac 40 zuletzt 1,7 Prozent auf 7.707 Zähler und damit mehr als andere großen Börsen-Indizes in Europa. In dieser Woche hat er damit schon 3,3 Prozent eingebüßt. Von den Kursgewinnen seit Monatsanfang sind etwa zwei Drittel aufgezehrt. Charttechnisch trübt sich damit das Bild nun ein mit dem Rutsch unter das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracements des maximalen Anstiegs im August./ajx/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    INDEX-FLASH Cac 40 verliert überdurchschnittlich - Politische Turbulenzen Der französische Leitindex Cac 40 hat am Dienstag überdurchschnittlich stark nachgegeben. Politische Unsicherheit belastet den Markt in Paris. So will im Streit um den anstehenden Sparhaushalt Frankreichs Premier François Bayrou die …