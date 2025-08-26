    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump-Gepolter gegen China und Fed belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit Verlusten, unter 21-Tage-Linie.
    • Trump entlässt Fed-Gouverneurin Cook, rechtliche Streitigkeiten.
    • Commerzbank-Aktien fallen stark, Gewinnmitnahmen bei Puma.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Trump-Gepolter gegen China und Fed belastet
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Verlusten eröffnet. Ein sich zuspitzender Machtkampf um die personelle Besetzung der US-Notenbank Fed sowie eine drohende erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China halten die Anleger vorerst in der Defensive.

    Im frühen Handel fiel der Leitindex Dax unter die als kurzfristiger Trendindikator angesehene 21-Tage-Linie auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Mit einem aktuellen Verlust von 0,6 Prozent auf 24.129 Punkte nähert er sich der vielbeachteten Marke von 24.000 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 1,0 Prozent auf 30.779 Punkte ein. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,9 Prozent abwärts.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.350,00€
    Basispreis
    18,89
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.895,58€
    Basispreis
    17,69
    Ask
    × 13,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    US-Präsident Donald Trump will die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook machte indes deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will. "Der Präsident gab an, mich "mit Gründen" zu feuern, während rechtlich keine Gründe existieren - und er keine Vollmachten hat, dies zu tun", hieß es in einer Stellungnahme ihrer Anwaltsfirma, die unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg und die Website "Axios" verbreiteten.

    Im Blick haben Anleger zudem den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Trump droht China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert. Zugleich räumte Trump ein, dass solch drastische Maßnahmen einen Zusammenbruch des Handels mit China bedeuten würden.

    Unter den Einzelwerten stehen die Aktien der Commerzbank als Dax-Schlusslicht mit einem Minus von 4,8 Prozent im Mittelpunkt des Interesses. Die Bank of America (BofA) hatte die Einstufung für die Papiere zuvor auf "Underperform" gesenkt. Die Bewertung des Geldhauses erscheine überzogen, argumentierte Analyst Tarik El Mejjad. Es falle schwer, vom aktuellen Niveau aus noch Spielraum nach oben auszumachen. Vergangene Woche hatte bereits die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Commerzbank gestrichen, ebenfalls wegen des starken Laufs der Aktie.

    Gewinnmitnahmen sorgten bei den Puma-Aktien für einen Kursabschlag von 3,4 Prozent. Tags zuvor waren die Titel nach Spekulationen um einen Teilverkauf des Sportartikel-Herstellers um 16 Prozent nach oben gesprungen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete, prüft die Milliardärsfamilie Pinault Optionen inklusive einem Verkauf ihres 29-Prozent-Anteils an Puma.

    Die Titel von Krones profitierten von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies und stiegen um 0,5 Prozent. Auf dem aktuellen Niveau biete sich Anlegern eine günstige Einstiegschance in einen global führenden Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen, schrieb Constantin Hesse. Eine klare Strategie, eine starke Umsetzung und ein robustes Finanzprofil dürften für überdurchschnittliches Wachstum sorgen, glaubt der Experte.

    Die Aktien von SFC Energy verteuerten sich als einer der besten SDax-Werte um 2,1 Prozent. Der Brennstoffzellenspezialist will angesichts sinkender Gewinne seine Kosten reduzieren. Zusätzliche Wachstumsimpulse will SFC Energy durch regionale Expansion sowie Zukäufe in den USA und Südostasien setzen. Das Unternehmen hatte bereits Ende Juli vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und über sinkende Ergebnisse berichtet./edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 133,4 auf Tradegate (26. August 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +23,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -25,02 %/+87,44 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Trump-Gepolter gegen China und Fed belastet Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Verlusten eröffnet. Ein sich zuspitzender Machtkampf um die personelle Besetzung der US-Notenbank Fed sowie eine drohende erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China halten die …