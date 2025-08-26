    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    impuls überzeugt mit Qualität und Vertrauen / Rekordzahl authentischer Bewertungen auf Proven Expert belegt Kundenzufriedenheit und digitale Kompetenz des Maklerunternehmens (FOTO)

    Gersthofen (ots) - Die impuls Finanzmanagement AG hat einen wichtigen
    Meilenstein erreicht: Über 10.000 authentische Kundenbewertungen wurden
    inzwischen auf der unabhängigen Bewertungsplattform Proven Expert
    veröffentlicht. Sämtliche Bewertungen stammen von Bestandskunden der impuls, die
    ihre persönlichen Erfahrungen mit den impuls-Beratern geteilt haben.

    Beratungskompetenz vom Erstkontakt bis zur langfristigen Betreuung

    Die Bewertungen spiegeln die Qualität und Kontinuität der täglichen
    Beratungsarbeit wider - vom ersten Kontakt bis zur langfristigen Betreuung. Sie
    geben außerdem potenziellen Neukunden einen transparenten Einblick in die
    Service- und Beratungskompetenz des bundesweiten impuls-Beraternetzwerks.

    "In einer digital vernetzten Welt sind glaubwürdige Kundenmeinungen heute einer
    der wichtigsten Bausteine im Kauf- und Entscheidungsprozess - gerade bei so
    beratungsintensiven Themen wie Versicherungen und Vorsorgelösungen. Dass wir nun
    die Marke von 10.000 Bewertungen erreicht haben und dabei konstant
    Höchstbewertungen erzielen, zeigt, wie sehr unsere Kunden die persönliche
    Beratung schätzen und wie hoch die Beratungsqualität ist", sagt Oliver Piendl,
    Vorstand der impuls Finanzmanagement AG.

    Digitales Ökosystem als Schlüssel zur modernen Kundenbeziehung

    Neben der persönlichen Beratung spielt das digitale Ökosystem von impuls eine
    entscheidende Rolle für die hohe Kundenzufriedenheit. Die nahtlose Verbindung
    aus digitaler Information, unkomplizierter Kommunikation und effizientem Service
    ermöglicht ein modernes, hybrides Kundenerlebnis - jederzeit, standortunabhängig
    und individuell auf den Kunden zugeschnitten.

    "Unsere Kunden schätzen, dass Beratung bei impuls heute mehr ist als ein
    klassisches Gespräch am Schreibtisch. Egal, ob online, telefonisch oder
    persönlich: Dank unseres digitalen Ökosystems können wir flexibel, transparent
    und schnell auf Kundenwünsche reagieren. Dass sich diese Kundenzentrierung jetzt
    auch in über 10.000 positiven Bewertungen widerspiegelt, ist für uns Bestätigung
    und Ansporn zugleich", betont Inger Mörkved, Marketingleiterin bei impuls.

    impuls ist meistbewerteter hybrider Versicherungsmakler in Deutschland

    Die Proven Expert-Bewertungen sind öffentlich einsehbar und geben Interessenten
    eine direkte Möglichkeit, sich ein Bild aus erster Hand zu machen - von echten
    Menschen, mit echten Erfahrungen. Damit positioniert sich die impuls
    Finanzmanagement AG als der best- und meistbewertete hybride Versicherungsmakler
    Deutschlands und unterstreicht ihren Anspruch, Qualitätsführer in Beratung und
    Service zu sein.

    Über die impuls Finanzmanagement AG

    Die impuls Finanzmanagement AG (https://www.impuls.com/ueber-impuls) mit Sitz in
    Gersthofen ist einer der größten unabhängigen Versicherungsmakler Deutschlands.
    Das Unternehmen ist auf die Beratung zu biometrischen Risiken - insbesondere
    private Krankenversicherung und Einkommensabsicherung - spezialisiert und
    arbeitet mit einem bundesweiten Netz aus erfahrenen Beraterinnen und Beratern.

    Weitere Informationen zu den Bewertungen:
    https://www.provenexpert.com/impuls-finanzmanagement-ag/

