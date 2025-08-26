impuls überzeugt mit Qualität und Vertrauen / Rekordzahl authentischer Bewertungen auf Proven Expert belegt Kundenzufriedenheit und digitale Kompetenz des Maklerunternehmens (FOTO)

Gersthofen (ots) - Die impuls Finanzmanagement AG hat einen wichtigen

Meilenstein erreicht: Über 10.000 authentische Kundenbewertungen wurden

inzwischen auf der unabhängigen Bewertungsplattform Proven Expert

veröffentlicht. Sämtliche Bewertungen stammen von Bestandskunden der impuls, die

ihre persönlichen Erfahrungen mit den impuls-Beratern geteilt haben.



Beratungskompetenz vom Erstkontakt bis zur langfristigen Betreuung





Die Bewertungen spiegeln die Qualität und Kontinuität der täglichen

Beratungsarbeit wider - vom ersten Kontakt bis zur langfristigen Betreuung. Sie

geben außerdem potenziellen Neukunden einen transparenten Einblick in die

Service- und Beratungskompetenz des bundesweiten impuls-Beraternetzwerks.



"In einer digital vernetzten Welt sind glaubwürdige Kundenmeinungen heute einer

der wichtigsten Bausteine im Kauf- und Entscheidungsprozess - gerade bei so

beratungsintensiven Themen wie Versicherungen und Vorsorgelösungen. Dass wir nun

die Marke von 10.000 Bewertungen erreicht haben und dabei konstant

Höchstbewertungen erzielen, zeigt, wie sehr unsere Kunden die persönliche

Beratung schätzen und wie hoch die Beratungsqualität ist", sagt Oliver Piendl,

Vorstand der impuls Finanzmanagement AG.



Digitales Ökosystem als Schlüssel zur modernen Kundenbeziehung



Neben der persönlichen Beratung spielt das digitale Ökosystem von impuls eine

entscheidende Rolle für die hohe Kundenzufriedenheit. Die nahtlose Verbindung

aus digitaler Information, unkomplizierter Kommunikation und effizientem Service

ermöglicht ein modernes, hybrides Kundenerlebnis - jederzeit, standortunabhängig

und individuell auf den Kunden zugeschnitten.



"Unsere Kunden schätzen, dass Beratung bei impuls heute mehr ist als ein

klassisches Gespräch am Schreibtisch. Egal, ob online, telefonisch oder

persönlich: Dank unseres digitalen Ökosystems können wir flexibel, transparent

und schnell auf Kundenwünsche reagieren. Dass sich diese Kundenzentrierung jetzt

auch in über 10.000 positiven Bewertungen widerspiegelt, ist für uns Bestätigung

und Ansporn zugleich", betont Inger Mörkved, Marketingleiterin bei impuls.



impuls ist meistbewerteter hybrider Versicherungsmakler in Deutschland



Die Proven Expert-Bewertungen sind öffentlich einsehbar und geben Interessenten

eine direkte Möglichkeit, sich ein Bild aus erster Hand zu machen - von echten

Menschen, mit echten Erfahrungen. Damit positioniert sich die impuls

Finanzmanagement AG als der best- und meistbewertete hybride Versicherungsmakler

Deutschlands und unterstreicht ihren Anspruch, Qualitätsführer in Beratung und

Service zu sein.



Über die impuls Finanzmanagement AG



Die impuls Finanzmanagement AG (https://www.impuls.com/ueber-impuls) mit Sitz in

Gersthofen ist einer der größten unabhängigen Versicherungsmakler Deutschlands.

Das Unternehmen ist auf die Beratung zu biometrischen Risiken - insbesondere

private Krankenversicherung und Einkommensabsicherung - spezialisiert und

arbeitet mit einem bundesweiten Netz aus erfahrenen Beraterinnen und Beratern.



Weitere Informationen zu den Bewertungen:

https://www.provenexpert.com/impuls-finanzmanagement-ag/



