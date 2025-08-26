Über 10.000 Kundenstimmen
impuls überzeugt mit Qualität und Vertrauen / Rekordzahl authentischer Bewertungen auf Proven Expert belegt Kundenzufriedenheit und digitale Kompetenz des Maklerunternehmens (FOTO)
Gersthofen (ots) - Die impuls Finanzmanagement AG hat einen wichtigen
Meilenstein erreicht: Über 10.000 authentische Kundenbewertungen wurden
inzwischen auf der unabhängigen Bewertungsplattform Proven Expert
veröffentlicht. Sämtliche Bewertungen stammen von Bestandskunden der impuls, die
ihre persönlichen Erfahrungen mit den impuls-Beratern geteilt haben.
Die Bewertungen spiegeln die Qualität und Kontinuität der täglichen
Beratungsarbeit wider - vom ersten Kontakt bis zur langfristigen Betreuung. Sie
geben außerdem potenziellen Neukunden einen transparenten Einblick in die
Service- und Beratungskompetenz des bundesweiten impuls-Beraternetzwerks.
"In einer digital vernetzten Welt sind glaubwürdige Kundenmeinungen heute einer
der wichtigsten Bausteine im Kauf- und Entscheidungsprozess - gerade bei so
beratungsintensiven Themen wie Versicherungen und Vorsorgelösungen. Dass wir nun
die Marke von 10.000 Bewertungen erreicht haben und dabei konstant
Höchstbewertungen erzielen, zeigt, wie sehr unsere Kunden die persönliche
Beratung schätzen und wie hoch die Beratungsqualität ist", sagt Oliver Piendl,
Vorstand der impuls Finanzmanagement AG.
Digitales Ökosystem als Schlüssel zur modernen Kundenbeziehung
Neben der persönlichen Beratung spielt das digitale Ökosystem von impuls eine
entscheidende Rolle für die hohe Kundenzufriedenheit. Die nahtlose Verbindung
aus digitaler Information, unkomplizierter Kommunikation und effizientem Service
ermöglicht ein modernes, hybrides Kundenerlebnis - jederzeit, standortunabhängig
und individuell auf den Kunden zugeschnitten.
"Unsere Kunden schätzen, dass Beratung bei impuls heute mehr ist als ein
klassisches Gespräch am Schreibtisch. Egal, ob online, telefonisch oder
persönlich: Dank unseres digitalen Ökosystems können wir flexibel, transparent
und schnell auf Kundenwünsche reagieren. Dass sich diese Kundenzentrierung jetzt
auch in über 10.000 positiven Bewertungen widerspiegelt, ist für uns Bestätigung
und Ansporn zugleich", betont Inger Mörkved, Marketingleiterin bei impuls.
impuls ist meistbewerteter hybrider Versicherungsmakler in Deutschland
Die Proven Expert-Bewertungen sind öffentlich einsehbar und geben Interessenten
eine direkte Möglichkeit, sich ein Bild aus erster Hand zu machen - von echten
Menschen, mit echten Erfahrungen. Damit positioniert sich die impuls
Finanzmanagement AG als der best- und meistbewertete hybride Versicherungsmakler
Deutschlands und unterstreicht ihren Anspruch, Qualitätsführer in Beratung und
Service zu sein.
Über die impuls Finanzmanagement AG
Die impuls Finanzmanagement AG (https://www.impuls.com/ueber-impuls) mit Sitz in
Gersthofen ist einer der größten unabhängigen Versicherungsmakler Deutschlands.
Das Unternehmen ist auf die Beratung zu biometrischen Risiken - insbesondere
private Krankenversicherung und Einkommensabsicherung - spezialisiert und
arbeitet mit einem bundesweiten Netz aus erfahrenen Beraterinnen und Beratern.
Weitere Informationen zu den Bewertungen:
https://www.provenexpert.com/impuls-finanzmanagement-ag/
Pressekontakt:
Inger Mörkved
Leitung Online Marketing
impuls Finanzmanagement AG
Telefon: 0821-90645 734
E-Mail: mailto:presse@impuls.com
Website: http://www.impuls.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126667/6104064
OTS: impuls Finanzmanagement AG
