    Unternehmer Alexander Schuh übernimmt Carvion GmbH - Marke und Mitarbeiter bleiben erhalten (FOTO)

    Friedrichsdorf (ots) -

    - Alexander Schuh übernimmt Carvion GmbH per Share Deal und wird neuer
    Geschäftsführer
    - Carvion-Team bleibt erhalten und wird durch Mitarbeitende von "Die
    Mobilitätsexperten GmbH" unterstützt
    - Gemeinsames Leistungsportfolio verbindet strategische Beratung und operatives
    Fuhrparkmanagement

    Übernahme und neue Geschäftsführung

    Am 22. August 2025 hat Unternehmer Alexander Schuh sämtliche Anteile der Carvion
    GmbH im Rahmen eines Share Deals erworben und die Geschäftsleitung übernommen.
    Die Carvion GmbH ist ein auf professionelles Fuhrparkmanagement spezialisiertes
    Unternehmen, das Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung ihrer
    Fahrzeugflotten unterstützt. Durch die Zusammenarbeit mit Alexander Schuh - Die
    Mobilitätsexperten GmbH entsteht ein erweitertes Leistungsportfolio, das
    Synergien schafft und die Zukunftsfähigkeit beider Unternehmen stärkt. Das
    bestehende Carvion-Team bleibt dabei erhalten und wird durch erfahrene
    Mitarbeitende der Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH unterstützt.

    Statement von Julian Overdreef

    Julian Overdreef, der die Carvion GmbH bislang als Geschäftsführer geleitet hat,
    erklärt: "Mit der Übernahme und Bündelung unserer Kräfte können wir unsere
    Kunden noch besser betreuen. Erste Onboarding-Maßnahmen starten bereits in
    dieser Woche. Ich freue mich, die Carvion GmbH in die Hände eines erfahrenen
    Mobilitätsexperten geben zu können, der die Zukunft des Unternehmens mit klarer
    Vision weiterführt. Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Stärken zu vereinen
    und eine erweiterte Palette an Dienstleistungen und Produkten anzubieten.
    Gleichzeitig möchte ich meinem Team und unseren Kunden für das Vertrauen danken
    - es war mir ein Anliegen, Carvion in eine stabile und zukunftsorientierte
    Nachfolge zu führen."

    Leistungsportfolio der beiden Unternehmen

    Die Carvion GmbH steht für professionelles Fullservice-Fuhrparkmanagement und
    unterstützt Unternehmen jeder Größe zuverlässig bei der operativen Verwaltung
    ihrer Fahrzeugflotten. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem
    Fahrzeugverwaltung und Beschaffung, Kosten- und Risikomanagement, Einhaltung
    gesetzlicher Vorgaben - unter anderem im Rahmen der DGUV Vorschriften - und
    Mitarbeiterverwaltung. Die Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH
    hingegen konzentriert sich auf die individuelle, strategische Beratung: Sie
    analysiert Daten und Prozesse, entwickelt maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte,
    gibt Empfehlungen für konkrete nächste Schritte und macht Einsparpotenziale
    sichtbar.

    Synergien durch die Übernahme

    Gemeinsam bieten beide Unternehmen mit der finalen Übernahme zum 01. September
    2025 einen durchgängigen Ansatz - von der individuellen Beratung bis zum
    operativen Fuhrparkmanagement. So können Carvion-Kunden künftig zusätzlich von
    strategischer Beratung profitieren, während die Beratungskunden von Alexander
    Schuh ihre Konzepte direkt durch die Carvion GmbH praktisch umsetzen lassen
    können. Auf diese Weise entsteht eine umfassende Betreuung, die die Unternehmen
    langfristig zukunftsfähig macht.

    Blick in die Zukunft

    Das Bündnis beider Unternehmen steht somit für eine zukunftsorientierte und
    ganzheitliche Betreuung im Bereich Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. "Wir
    wollen künftig noch stärker als verlässlicher Partner für unsere Kunden
    auftreten und deren Mobilitätsanforderungen mit innovativen Lösungen erfüllen.
    Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt, um unseren Marktauftritt zu stärken
    und weiterhin Wachstumsimpulse zu setzen", so Alexander Schuh.

    Weitere Informationen unter: https://alexander-schuh.com/ und https://carvion.de

    Pressekontakt:

    Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH
    Sonja Koster
    Growth Lead
    phone: +49 6175 - 400 62 50
    mobile: +49 151 - 744 191 08
    email: sonja.koster@alexander-schuh.com
    Zusätzliches Bildmaterial zur Berichterstattung kann auf Anfrage bereitgestellt
    werden.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176521/6104066
    OTS: Alexander Schuh GmbH




