Unternehmer Alexander Schuh übernimmt Carvion GmbH - Marke und Mitarbeiter bleiben erhalten (FOTO)
Friedrichsdorf (ots) -
- Alexander Schuh übernimmt Carvion GmbH per Share Deal und wird neuer
Geschäftsführer
- Carvion-Team bleibt erhalten und wird durch Mitarbeitende von "Die
Mobilitätsexperten GmbH" unterstützt
- Gemeinsames Leistungsportfolio verbindet strategische Beratung und operatives
Fuhrparkmanagement
Übernahme und neue Geschäftsführung
- Alexander Schuh übernimmt Carvion GmbH per Share Deal und wird neuer
Geschäftsführer
- Carvion-Team bleibt erhalten und wird durch Mitarbeitende von "Die
Mobilitätsexperten GmbH" unterstützt
- Gemeinsames Leistungsportfolio verbindet strategische Beratung und operatives
Fuhrparkmanagement
Übernahme und neue Geschäftsführung
Am 22. August 2025 hat Unternehmer Alexander Schuh sämtliche Anteile der Carvion
GmbH im Rahmen eines Share Deals erworben und die Geschäftsleitung übernommen.
Die Carvion GmbH ist ein auf professionelles Fuhrparkmanagement spezialisiertes
Unternehmen, das Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung ihrer
Fahrzeugflotten unterstützt. Durch die Zusammenarbeit mit Alexander Schuh - Die
Mobilitätsexperten GmbH entsteht ein erweitertes Leistungsportfolio, das
Synergien schafft und die Zukunftsfähigkeit beider Unternehmen stärkt. Das
bestehende Carvion-Team bleibt dabei erhalten und wird durch erfahrene
Mitarbeitende der Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH unterstützt.
Statement von Julian Overdreef
Julian Overdreef, der die Carvion GmbH bislang als Geschäftsführer geleitet hat,
erklärt: "Mit der Übernahme und Bündelung unserer Kräfte können wir unsere
Kunden noch besser betreuen. Erste Onboarding-Maßnahmen starten bereits in
dieser Woche. Ich freue mich, die Carvion GmbH in die Hände eines erfahrenen
Mobilitätsexperten geben zu können, der die Zukunft des Unternehmens mit klarer
Vision weiterführt. Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Stärken zu vereinen
und eine erweiterte Palette an Dienstleistungen und Produkten anzubieten.
Gleichzeitig möchte ich meinem Team und unseren Kunden für das Vertrauen danken
- es war mir ein Anliegen, Carvion in eine stabile und zukunftsorientierte
Nachfolge zu führen."
Leistungsportfolio der beiden Unternehmen
Die Carvion GmbH steht für professionelles Fullservice-Fuhrparkmanagement und
unterstützt Unternehmen jeder Größe zuverlässig bei der operativen Verwaltung
ihrer Fahrzeugflotten. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem
Fahrzeugverwaltung und Beschaffung, Kosten- und Risikomanagement, Einhaltung
gesetzlicher Vorgaben - unter anderem im Rahmen der DGUV Vorschriften - und
Mitarbeiterverwaltung. Die Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH
hingegen konzentriert sich auf die individuelle, strategische Beratung: Sie
analysiert Daten und Prozesse, entwickelt maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte,
gibt Empfehlungen für konkrete nächste Schritte und macht Einsparpotenziale
sichtbar.
Synergien durch die Übernahme
Gemeinsam bieten beide Unternehmen mit der finalen Übernahme zum 01. September
2025 einen durchgängigen Ansatz - von der individuellen Beratung bis zum
operativen Fuhrparkmanagement. So können Carvion-Kunden künftig zusätzlich von
strategischer Beratung profitieren, während die Beratungskunden von Alexander
Schuh ihre Konzepte direkt durch die Carvion GmbH praktisch umsetzen lassen
können. Auf diese Weise entsteht eine umfassende Betreuung, die die Unternehmen
langfristig zukunftsfähig macht.
Blick in die Zukunft
Das Bündnis beider Unternehmen steht somit für eine zukunftsorientierte und
ganzheitliche Betreuung im Bereich Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. "Wir
wollen künftig noch stärker als verlässlicher Partner für unsere Kunden
auftreten und deren Mobilitätsanforderungen mit innovativen Lösungen erfüllen.
Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt, um unseren Marktauftritt zu stärken
und weiterhin Wachstumsimpulse zu setzen", so Alexander Schuh.
Weitere Informationen unter: https://alexander-schuh.com/ und https://carvion.de
Pressekontakt:
Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH
Sonja Koster
Growth Lead
phone: +49 6175 - 400 62 50
mobile: +49 151 - 744 191 08
email: sonja.koster@alexander-schuh.com
Zusätzliches Bildmaterial zur Berichterstattung kann auf Anfrage bereitgestellt
werden.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176521/6104066
OTS: Alexander Schuh GmbH
GmbH im Rahmen eines Share Deals erworben und die Geschäftsleitung übernommen.
Die Carvion GmbH ist ein auf professionelles Fuhrparkmanagement spezialisiertes
Unternehmen, das Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung ihrer
Fahrzeugflotten unterstützt. Durch die Zusammenarbeit mit Alexander Schuh - Die
Mobilitätsexperten GmbH entsteht ein erweitertes Leistungsportfolio, das
Synergien schafft und die Zukunftsfähigkeit beider Unternehmen stärkt. Das
bestehende Carvion-Team bleibt dabei erhalten und wird durch erfahrene
Mitarbeitende der Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH unterstützt.
Statement von Julian Overdreef
Julian Overdreef, der die Carvion GmbH bislang als Geschäftsführer geleitet hat,
erklärt: "Mit der Übernahme und Bündelung unserer Kräfte können wir unsere
Kunden noch besser betreuen. Erste Onboarding-Maßnahmen starten bereits in
dieser Woche. Ich freue mich, die Carvion GmbH in die Hände eines erfahrenen
Mobilitätsexperten geben zu können, der die Zukunft des Unternehmens mit klarer
Vision weiterführt. Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Stärken zu vereinen
und eine erweiterte Palette an Dienstleistungen und Produkten anzubieten.
Gleichzeitig möchte ich meinem Team und unseren Kunden für das Vertrauen danken
- es war mir ein Anliegen, Carvion in eine stabile und zukunftsorientierte
Nachfolge zu führen."
Leistungsportfolio der beiden Unternehmen
Die Carvion GmbH steht für professionelles Fullservice-Fuhrparkmanagement und
unterstützt Unternehmen jeder Größe zuverlässig bei der operativen Verwaltung
ihrer Fahrzeugflotten. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem
Fahrzeugverwaltung und Beschaffung, Kosten- und Risikomanagement, Einhaltung
gesetzlicher Vorgaben - unter anderem im Rahmen der DGUV Vorschriften - und
Mitarbeiterverwaltung. Die Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH
hingegen konzentriert sich auf die individuelle, strategische Beratung: Sie
analysiert Daten und Prozesse, entwickelt maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte,
gibt Empfehlungen für konkrete nächste Schritte und macht Einsparpotenziale
sichtbar.
Synergien durch die Übernahme
Gemeinsam bieten beide Unternehmen mit der finalen Übernahme zum 01. September
2025 einen durchgängigen Ansatz - von der individuellen Beratung bis zum
operativen Fuhrparkmanagement. So können Carvion-Kunden künftig zusätzlich von
strategischer Beratung profitieren, während die Beratungskunden von Alexander
Schuh ihre Konzepte direkt durch die Carvion GmbH praktisch umsetzen lassen
können. Auf diese Weise entsteht eine umfassende Betreuung, die die Unternehmen
langfristig zukunftsfähig macht.
Blick in die Zukunft
Das Bündnis beider Unternehmen steht somit für eine zukunftsorientierte und
ganzheitliche Betreuung im Bereich Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. "Wir
wollen künftig noch stärker als verlässlicher Partner für unsere Kunden
auftreten und deren Mobilitätsanforderungen mit innovativen Lösungen erfüllen.
Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt, um unseren Marktauftritt zu stärken
und weiterhin Wachstumsimpulse zu setzen", so Alexander Schuh.
Weitere Informationen unter: https://alexander-schuh.com/ und https://carvion.de
Pressekontakt:
Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH
Sonja Koster
Growth Lead
phone: +49 6175 - 400 62 50
mobile: +49 151 - 744 191 08
email: sonja.koster@alexander-schuh.com
Zusätzliches Bildmaterial zur Berichterstattung kann auf Anfrage bereitgestellt
werden.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176521/6104066
OTS: Alexander Schuh GmbH
Autor folgen