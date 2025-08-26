Unternehmer Alexander Schuh übernimmt Carvion GmbH - Marke und Mitarbeiter bleiben erhalten (FOTO)

Friedrichsdorf (ots) -



- Alexander Schuh übernimmt Carvion GmbH per Share Deal und wird neuer

Geschäftsführer

- Carvion-Team bleibt erhalten und wird durch Mitarbeitende von "Die

Mobilitätsexperten GmbH" unterstützt

- Gemeinsames Leistungsportfolio verbindet strategische Beratung und operatives

Fuhrparkmanagement



Übernahme und neue Geschäftsführung





Am 22. August 2025 hat Unternehmer Alexander Schuh sämtliche Anteile der Carvion

GmbH im Rahmen eines Share Deals erworben und die Geschäftsleitung übernommen.

Die Carvion GmbH ist ein auf professionelles Fuhrparkmanagement spezialisiertes

Unternehmen, das Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung ihrer

Fahrzeugflotten unterstützt. Durch die Zusammenarbeit mit Alexander Schuh - Die

Mobilitätsexperten GmbH entsteht ein erweitertes Leistungsportfolio, das

Synergien schafft und die Zukunftsfähigkeit beider Unternehmen stärkt. Das

bestehende Carvion-Team bleibt dabei erhalten und wird durch erfahrene

Mitarbeitende der Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH unterstützt.



Statement von Julian Overdreef



Julian Overdreef, der die Carvion GmbH bislang als Geschäftsführer geleitet hat,

erklärt: "Mit der Übernahme und Bündelung unserer Kräfte können wir unsere

Kunden noch besser betreuen. Erste Onboarding-Maßnahmen starten bereits in

dieser Woche. Ich freue mich, die Carvion GmbH in die Hände eines erfahrenen

Mobilitätsexperten geben zu können, der die Zukunft des Unternehmens mit klarer

Vision weiterführt. Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Stärken zu vereinen

und eine erweiterte Palette an Dienstleistungen und Produkten anzubieten.

Gleichzeitig möchte ich meinem Team und unseren Kunden für das Vertrauen danken

- es war mir ein Anliegen, Carvion in eine stabile und zukunftsorientierte

Nachfolge zu führen."



Leistungsportfolio der beiden Unternehmen



Die Carvion GmbH steht für professionelles Fullservice-Fuhrparkmanagement und

unterstützt Unternehmen jeder Größe zuverlässig bei der operativen Verwaltung

ihrer Fahrzeugflotten. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem

Fahrzeugverwaltung und Beschaffung, Kosten- und Risikomanagement, Einhaltung

gesetzlicher Vorgaben - unter anderem im Rahmen der DGUV Vorschriften - und

Mitarbeiterverwaltung. Die Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH

hingegen konzentriert sich auf die individuelle, strategische Beratung: Sie

analysiert Daten und Prozesse, entwickelt maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte,

gibt Empfehlungen für konkrete nächste Schritte und macht Einsparpotenziale

sichtbar.



Synergien durch die Übernahme



Gemeinsam bieten beide Unternehmen mit der finalen Übernahme zum 01. September

2025 einen durchgängigen Ansatz - von der individuellen Beratung bis zum

operativen Fuhrparkmanagement. So können Carvion-Kunden künftig zusätzlich von

strategischer Beratung profitieren, während die Beratungskunden von Alexander

Schuh ihre Konzepte direkt durch die Carvion GmbH praktisch umsetzen lassen

können. Auf diese Weise entsteht eine umfassende Betreuung, die die Unternehmen

langfristig zukunftsfähig macht.



Blick in die Zukunft



Das Bündnis beider Unternehmen steht somit für eine zukunftsorientierte und

ganzheitliche Betreuung im Bereich Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. "Wir

wollen künftig noch stärker als verlässlicher Partner für unsere Kunden

auftreten und deren Mobilitätsanforderungen mit innovativen Lösungen erfüllen.

Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt, um unseren Marktauftritt zu stärken

und weiterhin Wachstumsimpulse zu setzen", so Alexander Schuh.



Weitere Informationen unter: https://alexander-schuh.com/ und https://carvion.de



Pressekontakt:



Alexander Schuh - Die Mobilitätsexperten GmbH

Sonja Koster

Growth Lead

phone: +49 6175 - 400 62 50

mobile: +49 151 - 744 191 08

email: sonja.koster@alexander-schuh.com

Zusätzliches Bildmaterial zur Berichterstattung kann auf Anfrage bereitgestellt

werden.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176521/6104066

OTS: Alexander Schuh GmbH







