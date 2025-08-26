Auszubildende verdienten im April 2024 im Schnitt 1 238 Euro brutto

WIESBADEN (ots) - Bei der Entscheidung für eine Ausbildung spielen neben den

persönlichen Fähigkeiten und künftigen Karriereperspektiven auch die

Verdienstmöglichkeiten im Lehrberuf eine Rolle. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, verdienten Auszubildende in Deutschland im Erhebungsmonat

April 2024 über alle Ausbildungsjahre hinweg im Durchschnitt 1 238 Euro brutto

im Monat (ohne Sonderzahlungen). Bei Frauen lag der durchschnittliche

Bruttomonatsverdienst in der Ausbildung mit 1 302 Euro etwas höher als bei

Männern (1 187 Euro).



Auszubildende in Gesundheits- und Pflegeberufen mit überdurchschnittlichem

Verdienst





Wie viel Auszubildende verdienen, hängt auch vom Beruf ab, den sie erlernen.

Überdurchschnittlich verdienten im Jahr 2024 Auszubildende in Gesundheits- und

Pflegeberufen. Ihr Monatsverdienst lag im Schnitt bei 1 310 Euro brutto.

Ausbildungen in Schifffahrtberufen, wie etwa zur Schiffbauerin und zum

Schiffbauer, wurden mit 1 236 Euro brutto im Monat ebenfalls hoch vergütet. Im

Handwerk verdienten Auszubildende im Durchschnitt 1 008 Euro brutto im Monat.

Die geringste Vergütung erhielten Auszubildende in Künstlerberufen:

Auszubildende in Bereichen wie beispielsweise Musik, Fotografie oder

Grafikdesign hatten einen monatlichen Bruttoverdienst von durchschnittlich 914

Euro.



Ausbildungsvergütung fällt in kleineren Unternehmen geringer aus



Der Verdienst von Auszubildenden steigt zudem mit der Größe des

Ausbildungsunternehmens: Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten zahlten

ihren Auszubildenden 2024 ein durchschnittliches Bruttomonatsgehalt von 929

Euro. Auszubildende in Unternehmen mit 50 bis 99 Beschäftigten verdienten 1 083

Euro brutto im Monat. In Unternehmen mit 1 000 oder mehr Beschäftigten erhielten

Auszubildende im Schnitt 1 494 Euro brutto im Monat.



Methodische Hinweise:



Die Daten stammen aus der Verdiensterhebung 2024 und beziehen sich auf den April

des Jahres. Steuerpflichtige Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld

werden hier nicht mit abgebildet.



Von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland haben Auszubildende

im April 2024 nur einen Anteil von etwa 3,8 % insgesamt ausgemacht. Aus diesem

Grund sind tiefergehende Auswertungen, beispielsweise nach einzelnen

Ausbildungsberufen, auf Basis der Verdiensterhebung nicht möglich. Die

Definition der beruflichen Tätigkeit entspricht den spezifischen

Berufsaggregaten auf Grundlage der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010) -

überarbeitete Fassung 2020.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Verdienststatistik

Telefon: +49 611 75 3541

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6104068

OTS: Statistisches Bundesamt







