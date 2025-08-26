Auszubildende verdienten im April 2024 im Schnitt 1 238 Euro brutto

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    WIESBADEN (ots) - Bei der Entscheidung für eine Ausbildung spielen neben den
    persönlichen Fähigkeiten und künftigen Karriereperspektiven auch die
    Verdienstmöglichkeiten im Lehrberuf eine Rolle. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) mitteilt, verdienten Auszubildende in Deutschland im Erhebungsmonat
    April 2024 über alle Ausbildungsjahre hinweg im Durchschnitt 1 238 Euro brutto
    im Monat (ohne Sonderzahlungen). Bei Frauen lag der durchschnittliche
    Bruttomonatsverdienst in der Ausbildung mit 1 302 Euro etwas höher als bei
    Männern (1 187 Euro).

    Auszubildende in Gesundheits- und Pflegeberufen mit überdurchschnittlichem
    Verdienst

    Wie viel Auszubildende verdienen, hängt auch vom Beruf ab, den sie erlernen.
    Überdurchschnittlich verdienten im Jahr 2024 Auszubildende in Gesundheits- und
    Pflegeberufen. Ihr Monatsverdienst lag im Schnitt bei 1 310 Euro brutto.
    Ausbildungen in Schifffahrtberufen, wie etwa zur Schiffbauerin und zum
    Schiffbauer, wurden mit 1 236 Euro brutto im Monat ebenfalls hoch vergütet. Im
    Handwerk verdienten Auszubildende im Durchschnitt 1 008 Euro brutto im Monat.
    Die geringste Vergütung erhielten Auszubildende in Künstlerberufen:
    Auszubildende in Bereichen wie beispielsweise Musik, Fotografie oder
    Grafikdesign hatten einen monatlichen Bruttoverdienst von durchschnittlich 914
    Euro.

    Ausbildungsvergütung fällt in kleineren Unternehmen geringer aus

    Der Verdienst von Auszubildenden steigt zudem mit der Größe des
    Ausbildungsunternehmens: Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten zahlten
    ihren Auszubildenden 2024 ein durchschnittliches Bruttomonatsgehalt von 929
    Euro. Auszubildende in Unternehmen mit 50 bis 99 Beschäftigten verdienten 1 083
    Euro brutto im Monat. In Unternehmen mit 1 000 oder mehr Beschäftigten erhielten
    Auszubildende im Schnitt 1 494 Euro brutto im Monat.

    Methodische Hinweise:

    Die Daten stammen aus der Verdiensterhebung 2024 und beziehen sich auf den April
    des Jahres. Steuerpflichtige Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld
    werden hier nicht mit abgebildet.

    Von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland haben Auszubildende
    im April 2024 nur einen Anteil von etwa 3,8 % insgesamt ausgemacht. Aus diesem
    Grund sind tiefergehende Auswertungen, beispielsweise nach einzelnen
    Ausbildungsberufen, auf Basis der Verdiensterhebung nicht möglich. Die
    Definition der beruflichen Tätigkeit entspricht den spezifischen
    Berufsaggregaten auf Grundlage der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010) -
    überarbeitete Fassung 2020.

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

