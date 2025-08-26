Auszubildende verdienten im April 2024 im Schnitt 1 238 Euro brutto
WIESBADEN (ots) - Bei der Entscheidung für eine Ausbildung spielen neben den
persönlichen Fähigkeiten und künftigen Karriereperspektiven auch die
Verdienstmöglichkeiten im Lehrberuf eine Rolle. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, verdienten Auszubildende in Deutschland im Erhebungsmonat
April 2024 über alle Ausbildungsjahre hinweg im Durchschnitt 1 238 Euro brutto
im Monat (ohne Sonderzahlungen). Bei Frauen lag der durchschnittliche
Bruttomonatsverdienst in der Ausbildung mit 1 302 Euro etwas höher als bei
Männern (1 187 Euro).
Auszubildende in Gesundheits- und Pflegeberufen mit überdurchschnittlichem
Verdienst
Weitere Auskünfte:
Pressekontakt:
