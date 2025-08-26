Schlafsack trifft Sternenzelt in der Gamsstadt

Kitzbühel (ots) - HIGHLANDER startet in Österreich mit Kitzbühel-Premiere durch



HIGHLANDER ist kein Rennen, sondern eine persönliche Reise. Dabei kann zwischenunterschiedlichen Etappen gewählt werden, von einem Tag bis hin zu 5 Tagen infreier Natur. Die Teilnehmenden tragen ihr Gepäck selbst und nehmen auch ihrengesamten Müll wieder mit ins Tal.HIGHLANDER-Premiere in KitzbühelMit dem HIGHLANDER Österreich erlebte man in Kitzbühel erstmals diesesmehrtägige Wanderformat. Rund 100 Teilnehmende aus 13 Nationen feierten diePremiere des Outdoor-Wanderevents. Täglich legten die Teilnehmenden 15 bis 25Kilometer zurück - mit Rucksack, Zelt und eigener Ausrüstung. Übernachtet wurdean vier Camps unter freiem Sternenhimmel, abseits klassischer Campingplätze -und das erstmals ganz offiziell in Kitzbühel.Gewählt werden konnte aus vier verschiedenen Etappen, reichend von 5 Tagen, 4Camps und ca. 100 Kilometern für geübte Weitwanderer bis hin zu einem Jedermann-Kennenlerntag.Besonderes Augenmerk wurde auf die Verpflegung gelegt. Mit den Bio-Kaisern fandman einen perfekten Partner - eine Gemeinschaft aus regionalen Bio-Bauern undProduzentInnen aus der Region Kitzbühel. Mit tief verwurzelter Verbundenheit zurNatur und einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und regionaler Identitätwählten sie mit großer Sorgfalt die Lebensmittel aus, die die Teilnehmendenunterwegs stärkten. Dabei ging es um mehr als nur Verpflegung: Es ist einehrlicher Geschmack Tirols - saisonal, lokal und voller Charakter. Einkulinarisches Erlebnis, geprägt von Tradition, Gemeinschaft und dem alpinenLebensgefühl.Das beeindruckende Rahmenprogramm - Yoga, Meditationen, Breathwork-Sessions,Eisbaden bis hin zu professionellem Sterne-beobachten - stärkte die Gemeinschaftund die Bewusstheit für die umgebende Naturkulisse.Die gelungene Premiere begeisterte die Teilnehmenden - und bewies, Kitzbühel -abseits der bekannten Klischees - kann auch "New Premium".