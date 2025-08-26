Schlafsack trifft Sternenzelt in der Gamsstadt

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Kitzbühel (ots) - HIGHLANDER startet in Österreich mit Kitzbühel-Premiere durch

    Gemeinsame Wanderungen, Nächte unter funkelnden Sternen, belebende Atemsessions,
    Meditationen, Yoga inmitten unberührter Natur - das besondere Erlebnis zog die
    internationale Wander-Community nach Kitzbühel.

    Der HIGHLANDER ist kein Wettkampf, sondern ein individuell zu bewältigendes
    Abenteuer. Teilnehmende entscheiden selbst über Tempo und Belastung, während die
    Gemeinschaft wächst. Die Event-Serie, welche in Kroatien begann, ist
    mittlerweile in über 20 Ländern weltweit tätig. HIGHLANDER legt zudem großen
    Wert auf "Leave-No-Trace", lokale Partner, Zero-Waste-Konzepte und regionale,
    biologische Verpflegung - für ein bewusstes und rücksichtsvolles
    Outdoor-Erlebnis.

    HIGHLANDER ist kein Rennen, sondern eine persönliche Reise. Dabei kann zwischen
    unterschiedlichen Etappen gewählt werden, von einem Tag bis hin zu 5 Tagen in
    freier Natur. Die Teilnehmenden tragen ihr Gepäck selbst und nehmen auch ihren
    gesamten Müll wieder mit ins Tal.

    HIGHLANDER-Premiere in Kitzbühel

    Mit dem HIGHLANDER Österreich erlebte man in Kitzbühel erstmals dieses
    mehrtägige Wanderformat. Rund 100 Teilnehmende aus 13 Nationen feierten die
    Premiere des Outdoor-Wanderevents. Täglich legten die Teilnehmenden 15 bis 25
    Kilometer zurück - mit Rucksack, Zelt und eigener Ausrüstung. Übernachtet wurde
    an vier Camps unter freiem Sternenhimmel, abseits klassischer Campingplätze -
    und das erstmals ganz offiziell in Kitzbühel.

    Gewählt werden konnte aus vier verschiedenen Etappen, reichend von 5 Tagen, 4
    Camps und ca. 100 Kilometern für geübte Weitwanderer bis hin zu einem Jedermann-
    Kennenlerntag.

    Besonderes Augenmerk wurde auf die Verpflegung gelegt. Mit den Bio-Kaisern fand
    man einen perfekten Partner - eine Gemeinschaft aus regionalen Bio-Bauern und
    ProduzentInnen aus der Region Kitzbühel. Mit tief verwurzelter Verbundenheit zur
    Natur und einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und regionaler Identität
    wählten sie mit großer Sorgfalt die Lebensmittel aus, die die Teilnehmenden
    unterwegs stärkten. Dabei ging es um mehr als nur Verpflegung: Es ist ein
    ehrlicher Geschmack Tirols - saisonal, lokal und voller Charakter. Ein
    kulinarisches Erlebnis, geprägt von Tradition, Gemeinschaft und dem alpinen
    Lebensgefühl.

    Das beeindruckende Rahmenprogramm - Yoga, Meditationen, Breathwork-Sessions,
    Eisbaden bis hin zu professionellem Sterne-beobachten - stärkte die Gemeinschaft
    und die Bewusstheit für die umgebende Naturkulisse.

    Die gelungene Premiere begeisterte die Teilnehmenden - und bewies, Kitzbühel -
    abseits der bekannten Klischees - kann auch "New Premium".
