NIO Aktie legt zu - 26.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die NIO Aktie. Sie steigt um +3,44 % auf 5,4200€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von NIO über einen Zuwachs von +59,94 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +24,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,36 % gewonnen.

NIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +24,79 % 1 Monat +26,88 % 3 Monate +59,94 % 1 Jahr +47,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NIO Aktie, die durch Gewinnmitnahmen nach einem Kursanstieg, Bedenken über Kapitalerhöhungen und die finanzielle Stabilität sowie die Möglichkeit eines Reverse Splits geprägt ist. Die Auslieferung neuer SUVs der Untermarke Onvo wird positiv gesehen, während die Glaubwürdigkeit des Managements und die zukünftige Profitabilität kritisch hinterfragt werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NIO eingestellt.

Informationen zur NIO Aktie

Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,39 Mrd. wert.

NIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.