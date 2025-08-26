The Platform Group: 99% Zustimmung für Formwechsel auf Hauptversammlung
Die Hauptversammlung der The Platform Group AG markierte einen entscheidenden Wendepunkt mit der Zustimmung zu einem Formwechsel und ehrgeizigen Wachstumsplänen für die Zukunft.
Foto: Fashionette AG
- The Platform Group AG hat auf der Hauptversammlung am 25. August 2025 eine Zustimmung von 99 % für einen Formwechsel in eine SE & Co. KGaA erhalten.
- Rund 14,61 Millionen Aktien waren auf der Hauptversammlung vertreten, was 71,25 % des Grundkapitals entspricht.
- Der CEO Dr. Dominik Benner kündigte an, dass die Gruppe in 35 Branchen bis zum nächsten Jahr vertreten sein möchte und die Prognose für 2025 erhöht wurde.
- Der Aufsichtsrat wird aus vier Mitgliedern bestehen, wobei Marcel Roessner neu gewählt wurde und Stefan Schütze als Vorsitzender bestätigt wurde.
- Die Aktionäre stimmten der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat mit hohen Zustimmungsraten zu, und die RR GmbH wurde als neuer Abschlussprüfer gewählt.
- The Platform Group AG ist in 27 Branchen aktiv und erzielte 2024 einen Umsatz von 525 Millionen Euro bei einem operativen Ergebnis von 33 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, HIT Hamburger Investorentage 27./28. August, bei The Platform Group ist am 27.08.2025.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,38 % im
Plus.
+5,00 %
+22,87 %
+10,99 %
-16,53 %
+13,74 %
+110,20 %
-62,09 %
ISIN:DE000A2QEFA1WKN:A2QEFA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte