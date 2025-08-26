60 Jahre Dt. Beteiligungs AG: Erfolgsgeschichte im Mittelstand!

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) feiert ihr 60-jähriges Bestehen und ist ein führender Investor im familiengeführten Mittelstand mit einem Fokus auf strukturell wachsende Sektoren.

Die DBAG hat sich erfolgreich auf den italienischen Markt ausgeweitet, der dem deutschen Mittelstand ähnlich ist, und hat dort mehrere Investitionen getätigt.

Ein Generationswechsel im Vorstand wurde erfolgreich vollzogen, wobei Tom Alzin und Jannick Hunecke die Führung übernommen haben, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

Die DBAG hat ihr Produktangebot durch die mehrheitliche Beteiligung an ELF Capital erweitert und bietet nun auch Private-Debt-Lösungen an.

Die DBAG wurde vom FINANCE Magazin als Marktführer im Bereich der mittelständischen Management-Buy-outs ausgezeichnet und hat eine starke Position im Markt durch langjährige Erfahrung und ein breites Netzwerk.

Die Aktie der DBAG hat sich langfristig positiv entwickelt, mit einer Kurssteigerung von rund 100 Prozent seit 2005, und das Unternehmen verfolgt eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik.

