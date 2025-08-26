Trump entlässt Fed-Mitglied Cook: revoltieren Aktienmärkte und Anleihemärkte?

Trump hat Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen, Cook aber weigert sich die Entlassung anzuerkennen: nun herrscht offener Krieg zwischen Trump und der Fed. Wer kann Trump im Zaum halten? Vor allem die Märkte, also Anleihemärke und Aktienmärkte. Wenn diese auch diesmal als Korrektiv für Trump versagen (wie im Handelskrieg), hat das schwerwiegende Folgen sowohl für die Wirtschaft als auch für die Demokratie in den USA! Denn das wäre das Ende einer auch nur im Ansatz von der Trump-Regierung unabhängig agierenden Geldpolitik der Fed, der Weg zur totalen Machtonzentration beim US-Präsidenten wäre geebnet! Trump lässt sich wohl nur durch zwei Faktoren stoppen: durch den Supreme Court oder eben durch eine Revolte der Aktienmärkte und Anleihemärkte..

1. Trump gegen Cook: Märkte nervös, Fed-Unabhängigkeit wankt

2. Frankreich: Politik-Krise vor Eskalation – Renditen steigen

