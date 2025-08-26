    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTurkcell Iletisim Hizmetleri AktievorwärtsNachrichten zu Turkcell Iletisim Hizmetleri

    Türkische Mobilitätsmarke Togg auf der IAA MOBILITY 2025 / Doppeldebüt in München

    Weltpremiere der Elektro-Limousine T10F und Deutschlandstart des SUV T10X (FOTO)

    München (ots) - Der türkische Mobilitätsanbieter Togg ist auf der IAA MOBILITY
    2025 in München mit seinen beiden intelligenten Elektromodellen präsent. Im
    Rahmen der Automobil- und Mobilitätsmesse, die vom 8. bis 14. September in der
    bayerischen Hauptstadt stattfindet, feiert Togg die Weltpremiere der
    serienreifen Version seiner Limousine T10F. Gleichzeitig startet das bereits in
    Türkiye erfolgreich lancierte SUV T10X auch auf dem deutschen Markt.

    Togg für das Publikum: Mobilität neu erleben

    Auf der IAA MOBILITY ist Togg sowohl auf dem Messegelände als auch im Open Space
    vertreten.

    Der Messestand befindet sich in Halle A2, Stand C40. Besucherinnen und Besucher
    können hier die neue Elektro-Limousine T10F und das SUV T10X entdecken sowie das
    digitale Mobilitätsökosystem Trumore kennenlernen. Unter dem Leitmotiv "Clean
    Energy Solutions" präsentiert Togg nicht nur das Batterieunternehmen Siro,
    sondern auch Trugo, das größte ultraschnelle Ladenetz in Türkiye.

    Im Open Space am Königsplatz haben Automobilfans zudem die Möglichkeit, die
    neuen Smart Mobility Devices bei Testfahrten selbst zu erleben.

    Togg für die Presse: Facts & Figures, Hintergründe und Visionen der neuen
    Mobilität

    Bei der offiziellen Pressekonferenz erhalten Journalistinnen und Journalisten
    detaillierte Informationen zu den beiden Modellen sowie dem Mobilitätskonzept
    von Togg. Mit Blick auf die Zukunft erläutert CEO Gürcan Karakas:

    "Die IAA MOBILITY ist für uns der ideale Ort, um unsere Innovationskraft zu
    zeigen und mit dem deutschen Markt in den direkten Dialog zu treten. Wir freuen
    uns darauf, mit unserem SUV T10X und dem neuen T10F starke Statements für die
    Mobilität der Zukunft zu setzen."

    Die IAA MOBILITY bringt Automobilhersteller, Technologieunternehmen, Start-ups
    und Visionäre im Bereich nachhaltige Mobilität zusammen. Sie ist die Plattform,
    auf der Trends und zukunftsfähige Lösungsansätze aus der ganzen Welt präsentiert
    werden - und auf der sich Fachpublikum wie Verbraucherinnen und Verbraucher
    gleichermaßen informieren können.

    Togg-Termine im Überblick

    Pressekonferenz: Weltpremiere T10F und Europadebüt T10X

    Wann: 8. September 2025 | 10:20 - 10:40 Uhr

    Wo: Togg-Stand - Halle A2, Stand C40

    Open Space - Testen Sie Togg!

    Wo: Königsplatz KP190

    Wann: Während der Messetage täglich zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr

    Altersbeschränkung: ab 18 Jahren | Gültiger Führerschein erforderlich.

    Togg auf der Messe

    Halle A2, Stand C40

    Togg #ReDefineMobility

    Togg (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) wurde am 25. Juni 2018 als
    Industrieallianz der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group und der Union der
    Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) gegründet - mit dem Ziel, eine globale
    Mobilitätsmarke mit vollständigen geistigen Eigentumsrechten aufzubauen.

    Das Unternehmen entwickelt vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge und schafft
    ein integriertes Mobilitätsökosystem, das über das Fahrzeug hinausdenkt.

    Als technologieorientiertes Unternehmen verfolgt Togg die Vision, Mobilität
    intelligenter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten - mit einem klaren
    Fokus auf Nutzerzentrierung, digitaler Vernetzung und einer emissionsfreien
    Zukunft.

    Pressekontakt:

    Sacit Dizman
    Telefonnummer: +49 179 7798591
    E-Mail-Adresse: mailto:dizman@modusfactum.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163766/6104086
    OTS: Togg


