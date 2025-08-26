Türkische Mobilitätsmarke Togg auf der IAA MOBILITY 2025 / Doppeldebüt in München
Weltpremiere der Elektro-Limousine T10F und Deutschlandstart des SUV T10X (FOTO)
München (ots) - Der türkische Mobilitätsanbieter Togg ist auf der IAA MOBILITY
2025 in München mit seinen beiden intelligenten Elektromodellen präsent. Im
Rahmen der Automobil- und Mobilitätsmesse, die vom 8. bis 14. September in der
bayerischen Hauptstadt stattfindet, feiert Togg die Weltpremiere der
serienreifen Version seiner Limousine T10F. Gleichzeitig startet das bereits in
Türkiye erfolgreich lancierte SUV T10X auch auf dem deutschen Markt.
Togg für das Publikum: Mobilität neu erleben
Togg für das Publikum: Mobilität neu erleben
Auf der IAA MOBILITY ist Togg sowohl auf dem Messegelände als auch im Open Space
vertreten.
Der Messestand befindet sich in Halle A2, Stand C40. Besucherinnen und Besucher
können hier die neue Elektro-Limousine T10F und das SUV T10X entdecken sowie das
digitale Mobilitätsökosystem Trumore kennenlernen. Unter dem Leitmotiv "Clean
Energy Solutions" präsentiert Togg nicht nur das Batterieunternehmen Siro,
sondern auch Trugo, das größte ultraschnelle Ladenetz in Türkiye.
Im Open Space am Königsplatz haben Automobilfans zudem die Möglichkeit, die
neuen Smart Mobility Devices bei Testfahrten selbst zu erleben.
Togg für die Presse: Facts & Figures, Hintergründe und Visionen der neuen
Mobilität
Bei der offiziellen Pressekonferenz erhalten Journalistinnen und Journalisten
detaillierte Informationen zu den beiden Modellen sowie dem Mobilitätskonzept
von Togg. Mit Blick auf die Zukunft erläutert CEO Gürcan Karakas:
"Die IAA MOBILITY ist für uns der ideale Ort, um unsere Innovationskraft zu
zeigen und mit dem deutschen Markt in den direkten Dialog zu treten. Wir freuen
uns darauf, mit unserem SUV T10X und dem neuen T10F starke Statements für die
Mobilität der Zukunft zu setzen."
Die IAA MOBILITY bringt Automobilhersteller, Technologieunternehmen, Start-ups
und Visionäre im Bereich nachhaltige Mobilität zusammen. Sie ist die Plattform,
auf der Trends und zukunftsfähige Lösungsansätze aus der ganzen Welt präsentiert
werden - und auf der sich Fachpublikum wie Verbraucherinnen und Verbraucher
gleichermaßen informieren können.
Togg-Termine im Überblick
Pressekonferenz: Weltpremiere T10F und Europadebüt T10X
Wann: 8. September 2025 | 10:20 - 10:40 Uhr
Wo: Togg-Stand - Halle A2, Stand C40
Open Space - Testen Sie Togg!
Wo: Königsplatz KP190
Wann: Während der Messetage täglich zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr
Altersbeschränkung: ab 18 Jahren | Gültiger Führerschein erforderlich.
Togg auf der Messe
Halle A2, Stand C40
Togg #ReDefineMobility
Togg (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) wurde am 25. Juni 2018 als
Industrieallianz der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group und der Union der
Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) gegründet - mit dem Ziel, eine globale
Mobilitätsmarke mit vollständigen geistigen Eigentumsrechten aufzubauen.
Das Unternehmen entwickelt vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge und schafft
ein integriertes Mobilitätsökosystem, das über das Fahrzeug hinausdenkt.
Als technologieorientiertes Unternehmen verfolgt Togg die Vision, Mobilität
intelligenter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten - mit einem klaren
Fokus auf Nutzerzentrierung, digitaler Vernetzung und einer emissionsfreien
Zukunft.
Pressekontakt:
Sacit Dizman
Telefonnummer: +49 179 7798591
E-Mail-Adresse: mailto:dizman@modusfactum.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163766/6104086
OTS: Togg
