Weltpremiere der Elektro-Limousine T10F und Deutschlandstart des SUV T10X (FOTO)

München (ots) - Der türkische Mobilitätsanbieter Togg ist auf der IAA MOBILITY

2025 in München mit seinen beiden intelligenten Elektromodellen präsent. Im

Rahmen der Automobil- und Mobilitätsmesse, die vom 8. bis 14. September in der

bayerischen Hauptstadt stattfindet, feiert Togg die Weltpremiere der

serienreifen Version seiner Limousine T10F. Gleichzeitig startet das bereits in

Türkiye erfolgreich lancierte SUV T10X auch auf dem deutschen Markt.



Togg für das Publikum: Mobilität neu erleben





Auf der IAA MOBILITY ist Togg sowohl auf dem Messegelände als auch im Open Spacevertreten.Der Messestand befindet sich in Halle A2, Stand C40. Besucherinnen und Besucherkönnen hier die neue Elektro-Limousine T10F und das SUV T10X entdecken sowie dasdigitale Mobilitätsökosystem Trumore kennenlernen. Unter dem Leitmotiv "CleanEnergy Solutions" präsentiert Togg nicht nur das Batterieunternehmen Siro,sondern auch Trugo, das größte ultraschnelle Ladenetz in Türkiye.Im Open Space am Königsplatz haben Automobilfans zudem die Möglichkeit, dieneuen Smart Mobility Devices bei Testfahrten selbst zu erleben.Togg für die Presse: Facts & Figures, Hintergründe und Visionen der neuenMobilitätBei der offiziellen Pressekonferenz erhalten Journalistinnen und Journalistendetaillierte Informationen zu den beiden Modellen sowie dem Mobilitätskonzeptvon Togg. Mit Blick auf die Zukunft erläutert CEO Gürcan Karakas:"Die IAA MOBILITY ist für uns der ideale Ort, um unsere Innovationskraft zuzeigen und mit dem deutschen Markt in den direkten Dialog zu treten. Wir freuenuns darauf, mit unserem SUV T10X und dem neuen T10F starke Statements für dieMobilität der Zukunft zu setzen."Die IAA MOBILITY bringt Automobilhersteller, Technologieunternehmen, Start-upsund Visionäre im Bereich nachhaltige Mobilität zusammen. Sie ist die Plattform,auf der Trends und zukunftsfähige Lösungsansätze aus der ganzen Welt präsentiertwerden - und auf der sich Fachpublikum wie Verbraucherinnen und Verbrauchergleichermaßen informieren können.Togg-Termine im ÜberblickPressekonferenz: Weltpremiere T10F und Europadebüt T10XWann: 8. September 2025 | 10:20 - 10:40 UhrWo: Togg-Stand - Halle A2, Stand C40Open Space - Testen Sie Togg!Wo: Königsplatz KP190Wann: Während der Messetage täglich zwischen 10:00 Uhr und 18:00 UhrAltersbeschränkung: ab 18 Jahren | Gültiger Führerschein erforderlich.Togg auf der MesseHalle A2, Stand C40Togg #ReDefineMobilityTogg (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) wurde am 25. Juni 2018 alsIndustrieallianz der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group und der Union derKammern und Börsen der Türkei (TOBB) gegründet - mit dem Ziel, eine globaleMobilitätsmarke mit vollständigen geistigen Eigentumsrechten aufzubauen.Das Unternehmen entwickelt vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge und schafftein integriertes Mobilitätsökosystem, das über das Fahrzeug hinausdenkt.Als technologieorientiertes Unternehmen verfolgt Togg die Vision, Mobilitätintelligenter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten - mit einem klarenFokus auf Nutzerzentrierung, digitaler Vernetzung und einer emissionsfreienZukunft.Pressekontakt:Sacit DizmanTelefonnummer: +49 179 7798591E-Mail-Adresse: mailto:dizman@modusfactum.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163766/6104086OTS: Togg