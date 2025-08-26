GRENKE - Aktie stürzt ab - 26.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die GRENKE Aktie. Sie fällt um -4,48 % auf 17,260€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

GRENKE ist ein führender Anbieter von Leasing- und Finanzierungslösungen für KMUs, mit starker Präsenz in Europa und einem Fokus auf schnelle, flexible Dienstleistungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von GRENKE in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,48 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GRENKE Aktie damit um +2,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei GRENKE auf +16,27 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,89 % geändert.

GRENKE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,21 % 1 Monat -3,43 % 3 Monate +37,48 % 1 Jahr -32,04 %

Informationen zur GRENKE Aktie

Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 809,02 Mio.EUR wert.

GRENKE Aktie jetzt kaufen?

Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.