Privatkunden bescheren Dekabank Rekordabsatz bei Fonds und Zertifikaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dekabank hat im ersten Halbjahr so viele Fonds und Zertifikate verkauft wie nie in den ersten sechs Monaten eines Jahres. Der Absatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 41 Prozent auf rund 20,4 Milliarden Euro, wie das Wertpapierhaus der Sparkassen mitteilte. Vor allem Privatleute investierten frisches Geld am Kapitalmarkt.

Vorstandschef Georg Stocker wertet dies als positives Signal für den Standort Deutschland: Die Kundinnen und Kunden der Sparkassen vertrauten "ganz offensichtlich auf die Wirtschaft und deren Innovationskraft und das deute ich als ein klares Investitionssignal der Anlegerinnen und Anleger in unserem Land".