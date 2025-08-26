Commerzbank im Sell-Off

Nach erfolgreicher Auflösung eines langfristigen Abwärtstrends Mitte März letzten Jahres durch den Sprung über das Niveau von 12,00 Euro beschleunigte die Commerzbank-Aktie zunächst langsam, nahm aber in den letzten Monaten enorm an Fahrt auf und markierte schließlich in der abgelaufenen Woche ein Verlaufshoch bei 38,40 Euro. Dem ging eine kleinere Seitwärtsphase als Zeichen einer Konsolidierung voraus. Nun wurde die kurzzeitige Schiebephase durch einen deutlichen Kursrückfall am Dienstag aufgelöst, sodass nun die Suche nach standhaften Unterstützungen beginnen kann.

Der deutliche Dämpfer vom Dienstagmorgen hält kurzfristig weiteres Abschlagspotenzial in der Commerzbank-Aktie auf 33,40 und darunter den 50-Tage-Durchschnitt bei 31,92 Euro bereit. Viel wahrscheinlicher ist jedoch ein Kursrückgang sogar auf 28,92 bzw. das letzte markante Zwischenhoch aus dem Frühjahr bei 25,19 Euro. An den genannten Preismarken können Investoren nach einem nachhaltigen Boden Ausschau halten und mögliche Einstiegsoptionen mit einem übergeordneten Ziel um 44,35 Euro prüfen. Sollte ein unmittelbarer Turnaround und anschließender Kurssprung über das bisherige Jahreshoch aufkommen, könnte ein Long-Investment schon sehr viel früher in Erwägung gezogen werden. Kurzfristig scheint die stark überhitzte Commerzbank-Aktie nicht zuletzt wegen der zu Dienstag gerissenen Kurslücke jedoch weitere Abschläge zu forcieren.

Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Die nun kurzfristig aufgetauchten Abschläge in der Commerzbank-Aktie würden sich für einen Long-Einstieg auf einem sehr viel niedrigeren Niveau anbieten, als mögliche Ziele wurden die Preismarken bei 33,40, 31,92 und schließlich 28,92 Euro identifiziert und können bei einem sich abzeichnenden Boden für einen Long-Einstieg genutzt werden. Als Zugvehikel könnte dann beispielsweise das mit einem Knock-out von 24,89 Euro ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK6Q0T zum Einsatz kommen, übergeordnetes Ziel für das Wertpapier der Commerzbank wurde aus technischer Sicht bei 44,35 Euro identifiziert. Ein Anstieg vom gegenwärtigen Preisniveau würde demnach eine vorläufige Renditechance von 105 Prozent einbringen. Rechnerisches Ziel des Scheins läge am Ende bei 19,18 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch auszubildenden Tiefständen in dem Wertpapier orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK6Q0T Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,19 - 9,21 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 24,8989 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 24,8989 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,36 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 19,18 Euro Hebel: 3,7 Kurschance: + 105 Prozent Börse Frankfurt

