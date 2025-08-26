WARBURG RESEARCH stuft Verve Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 6 auf 5,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Softwareplattform leide kurzfristig zugunsten langfristiger Chancen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag im Nachgang gesenkter Jahresziele./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 2,228EUR auf Tradegate (26. August 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.