Deutsche Bank hebt Ziel für PVA Tepla auf 30 Euro - 'Buy'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 25,50 auf Tradegate (26. August 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,05 %.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 555,06 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -25,55 %/+17,55 % bedeutet.