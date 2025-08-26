ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für PVA Tepla auf 30 Euro - 'Buy'
- Kursziel für PVA Tepla auf 30 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy" für PVA Tepla.
- Metrologieanlagen treiben Neubewertung voran.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla in einem Ausblick auf den Kapitalmarkttag von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Geschäfts mit Metrologieanlagen sorge für eine Neubewertung, schrieb Michael Kuhn in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 25,50 auf Tradegate (26. August 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,05 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 555,06 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -25,55 %/+17,55 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 30 Euro
