    VERMISCHTES/Triebwerksschaden

    Chinesischer Jet landet in Russland

    • Triebwerksschaden zwingt Air China Jet zur Notlandung.
    • 250 Passagiere sicher in Nischnewartowsk gelandet.
    • Westliche Airlines meiden russischen Luftraum wegen Sanktionen.

    NISCHNEWARTOWSK (dpa-AFX) - Wegen eines Triebwerksschadens ist ein chinesischer Passagierjet auf dem Flug von London nach Peking mitten in Sibirien gelandet. Getragen durch das zweite Triebwerk setzte die Maschine Boeing 777 der Gesellschaft Air China problemlos auf dem Flughafen von Nischnewartowsk auf. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. An Bord waren demnach 250 Passagiere und eine Besatzung aus 15 Personen.

    Nischnewartowsk sei wegen seiner langen Landebahn und guten Wetters ausgewählt worden, berichtete der russische Telegramkanal Baza. Die für die Ölindustrie wichtige Stadt liegt etwa 2.300 Kilometer östlich von Moskau und immer noch 3.500 Kilometer von Peking entfernt. Air China werde eine Ersatzmaschine schicken, teilte die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit.

    Russischer Luftraum für westliche Airlines gesperrt

    Der Flug über Russland ist die kürzeste Verbindung zwischen Europa und Ostasien. Wegen wechselseitiger Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg können westliche Fluglinien diese Route aber nicht nutzen. Sie umfliegen Russland zumeist südlich, was die Flugzeiten verlängert und den Treibstoffverbrauch erhöht. China und andere mit Moskau befreundete Länder nutzen weiter den russischen Luftraum./fko/DP/mis





