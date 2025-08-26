Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 1.050 auf Tradegate (26. August 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -1,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 445,49 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.354,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +23,90 %/+42,97 % bedeutet.