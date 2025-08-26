ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar
- Netflix bleibt Marktführer im Streaming-Sektor.
- Bernstein Research setzt Kursziel bei 1390 US-Dollar.
- Streaming-Markt entwickelt sich positiv, so Analyst Yoon.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Streaming-Markt bleibe in Bewegung - in die richtige Richtung, schrieb Laurent Yoon am Dienstag in seinem Quartalsupdate. Netflix bleibe unangefochtener Marktführer, auch wenn Youtube etwas aufgeholt habe./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 04:31 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 1.050 auf Tradegate (26. August 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -1,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 445,49 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.354,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +23,90 %/+42,97 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 1390 US-Dollar
