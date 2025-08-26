    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 72 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Hapag-Lloyd auf "Underweight" ein.
    • Kursziel bleibt bei 72 Euro, Überangebot bleibt.
    • Erosion der Frachtraten wird weiterhin erwartet.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 72 Euro
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Enormes Überangebot sei eine anhaltende Herausforderung für die Container-Branche, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet eine Fortsetzung der Erosion der Frachtraten./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:27 / BST

    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 72 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
