JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 72 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 120,3 auf Tradegate (26. August 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,14 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von -42,20 %/+9,00 % bedeutet.