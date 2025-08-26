Berenberg senkt Ziel für Lanxess auf 25 Euro - 'Hold'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 25,18 auf Tradegate (26. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +2,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -12,35 %/+19,52 % bedeutet.