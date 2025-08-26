RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania wertet den möglichen Anteilsverkauf der Familie Pinault leicht positiv. Er erinnerte am Dienstag daran, dass die Anlagestory aktuell ansonsten von schwächelnder Finanzentwicklung und abnehmender Bedeutung der Herzogenauracher im immer härteren Wettbewerb geplagt sei. Eine Veränderung der Besitzverhältnisse könnte laut dem Experten die Wende zum Positiven beschleunigen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 21,40EUR auf Tradegate (26. August 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte