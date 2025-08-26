Frankreich-Krise und Entlassungsdrama um Fed-Gouverneurin belasten die Börsen

Bayrou verteidigte seine Haushaltspläne und betonte, Kürzungen in Höhe von rund 44 Milliarden Euro – umgerechnet 51 Milliarden US-Dollar – seien nötig, um das Haushaltsdefizit von 5,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2024 zu verringern. Geplant sind unter anderem Einschnitte bei Sozial- und Rentenausgaben sowie ein Einfrieren der Steuerklassen auf dem Niveau von 2025.

Besonders französische Werte stehen unter Druck, nachdem die drei größten Oppositionsparteien angekündigt hatten, eine für den 8. September geplante Vertrauensabstimmung gegen Premierminister François Bayrou nicht zu unterstützen.

Erik Nelson, Leiter der G10-Devisenstrategie bei Wells Fargo, sagte gegenüber CNBC, die Aussichten für französische Vermögenswerte seien "nicht gut". Dennoch sei der Ausgang für die Regierung Bayrou offen. "Ich weiß nicht, ob Bayrou definitiv aus dem Rennen ist. Es besteht noch einige Unsicherheit. Er hat der Opposition viel zu bieten", erklärte er. Möglich sei, dass der Premier von umstrittenen Vorschlägen wie der Streichung von Feiertagen Abstand nehme.

Die Nervosität der Anleger wurde zusätzlich durch politische Unsicherheiten in den USA verstärkt. Präsident Donald Trump hatte am Montag über soziale Medien erklärt, er habe Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen.

Cook wies dies umgehend zurück.Trump habe nicht die Befugnis dazu, sie werde "nicht zurücktreten". Ein Rechtsstreit gilt als wahrscheinlich. Der Vorfall reiht sich in monatelange Spannungen zwischen Trump und der Federal Reserve ein, die von seiner Forderung nach Zinssenkungen und Drohungen gegen Fed-Chef Jerome Powell geprägt sind.

Die Märkte hatten sich Ende letzter Woche etwas beruhigt, nachdem Powell in einer Rede Signale gesendet hatte, die Zinssenkungen im September wahrscheinlicher machten.

Der Blick der Anleger richtet sich nun auf Mittwoch, wenn Nvidia seine Quartalszahlen vorlegt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

