Verkaufsboom, aber schwache Ausblicke: Investoren zeigen sich skeptisch

Der chinesische Flugtaxi-Entwickler EHang hat im zweiten Quartal 2025 den Umsatz kräftig gesteigert, bleibt aber in den roten Zahlen und senkt seine Jahresprognose. Anleger reagierten zurückhaltend auf die Zahlen: Die Aktie von EHang gab am Dienstagvormittag in der Vorbörse nach.

Starker Absatz von Flugtaxis

Das Unternehmen setzte von April bis Juni umgerechnet 20,5 Millionen US-Dollar um. Das entspricht einem Plus von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 464 Prozent im Vergleich zum schwachen ersten Quartal. Trotz der dynamischen Entwicklung verfehlte EHang die Erwartungen von Analysten, die laut Unternehmensangaben rund 25 Millionen US-Dollar Umsatz prognostiziert hatten.

Die Verkäufe der elektrischen Senkrechtstarter EH216 zogen spürbar an. Mit 68 ausgelieferten Einheiten übertraf EHang sowohl die 49 Stück aus dem Vorjahr als auch die nur elf Maschinen aus dem ersten Quartal. Vorstandschef Huazhi Hu sprach von einer "klaren Bestätigung des Markthochlaufs nach der Erteilung der Betriebsgenehmigung". Er verwies zudem auf über 150 neue Bestellungen und mehr als 10.000 unfallfreie Flüge im ersten Halbjahr. "Unsere ersten beiden zertifizierten Betreiber haben den kommerziellen Probebetrieb des EH216-S aufgenommen und seit dem zweiten Quartal mehr als 700 Flüge in Guangzhou und Hefei absolviert, was den Weg für den erwarteten öffentlichen kommerziellen Betrieb innerhalb dieses Jahres ebnet", so Hu.

Starke Liquiditätsposition

Das Unternehmen verfügte zum Stichtag 30. Juni über liquide Mittel, kurzfristige Einlagen und Investitionen im Wert von 1,15 Milliarden Renminbi, umgerechnet 160,5 Millionen US-Dollar.

Für den weiteren Jahresverlauf dämpft EHang die Erwartungen. "Da wir derzeit die Grundlagen für die Ausweitung des kommerziellen eVTOL-Betriebs in diesem Jahr schaffen, passen wir unsere Umsatzprognose für 2025 vorsichtig auf etwa 500 Millionen RMB an", teilte Conor Yang, Finanzvorstand von EHang, mit. Er betonte, dass dieser Schritt notwendig sei, um eine langfristig tragfähige Basis zu schaffen. "Indem wir heute als Vorreiter in der Branche ein solides Fundament schaffen, positionieren wir uns für ein stärkeres Wachstum sowohl als Produkthersteller als auch als Dienstleister in der Zukunft."

Konkurrenz aus den USA

Auch die Anteilsscheine des kalifornischen Wettbewerbers Archer standen unter Druck, obwohl das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein verkündete: Sein elektrischer Senkrechtstarter absolvierte erstmals einen bemannten Flug über knapp 90 Kilometer Distanz – nach eigenen Angaben der bislang längste Testflug mit Pilot an Bord.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion