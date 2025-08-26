Pulverfass Seltene Erden: Trump droht China mit 200-Prozent-Zöllen

China dominiert rund 90 Prozent der globalen Produktion von Seltenerdmagneten und kontrolliert auch die Verarbeitung der für ihre Herstellung benötigten Mineralien. Diese Vormachtstellung gibt Peking erheblichen Einfluss, da US-Branchen wie Automobil, Elektronik und erneuerbare Energien auf die Magnete angewiesen sind. Jüngste Handelsdaten zeigen allerdings, dass Chinas Exporte in die USA wieder stark gestiegen sind – im Juni um 660 Prozent, im Juli um weitere 76 Prozent gegenüber dem Vormonat.

US-Präsident Donald Trump hat China mit massiven Strafzöllen gedroht, falls Peking die Ausfuhr von Seltenerdmagneten in die USA einschränkt. "Sie müssen uns Magnete geben, wenn sie uns keine Magnete geben, dann müssen wir ihnen 200 Prozent Zölle oder so etwas auferlegen", sagte Trump am Montag nach einem Treffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung im Weißen Haus. Zugleich betonte er, die USA hätten mit Flugzeugteilen ein entscheidendes Druckmittel: "200 ihrer Flugzeuge konnten nicht fliegen, weil wir ihnen absichtlich keine Boeing-Teile geliefert haben, da sie uns keine Magnete geliefert haben."

Parallel laufen Verhandlungen zwischen Boeing und China über den Verkauf von bis zu 500 Flugzeugen, was die Bedeutung der Luftfahrtindustrie als Druckmittel unterstreicht. Trump erklärte: "Wir haben viel größere und bessere Karten als sie. Wenn ich diese Karten ausspielen würde, würde das China zerstören. Ich werde diese Karten nicht ausspielen."

Henry Wang, Gründer des Pekinger Thinktanks Center for China & Globalization, schätzte Trumps Äußerungen als taktisches Manöver ein: "Er blufft. Er redet immer groß über Zölle oder mögliche Strafen, aber wir sollten uns nicht von seiner Rhetorik täuschen lassen."

Im Juni hatten Washington und Peking ein Handelsabkommen erzielt, das gegenseitige Zölle senkte – auf US-Seite auf rund 55 Prozent, auf chinesischer Seite auf 32 Prozent – sowie eine Normalisierung der Magnetexporte vorsah. Das Abkommen läuft Mitte November aus. Berichten zufolge reist Chinas Handelsunterhändler Li Chenggang in dieser Woche nach Washington, um mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Vertretern des Finanzministeriums zu sprechen.

Trump kündigte zudem ein baldiges Treffen mit Xi Jinping an. "Irgendwann, wahrscheinlich noch in diesem Jahr oder kurz danach, werden wir nach China reisen", sagte er und sprach von einer "großartigen Beziehung" zum chinesischen Staatschef.

Langfristig will Washington die Abhängigkeit von China verringern. MP Materials, der einzige US-Produzent von Seltenen Erden, soll noch 2025 mit der Magnetproduktion beginnen – zunächst jedoch in geringem Umfang.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



