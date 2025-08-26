    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

    • Warburg Research belässt Dermapharm auf "Hold".
    • Kursziel für Dermapharm liegt bei 41 Euro.
    • Restrukturierungskosten belasten die Margen.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen./ag/ajx

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 32,95 auf Tradegate (26. August 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +0,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,78 Mrd..

    Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +24,24 %/+48,48 % bedeutet.


