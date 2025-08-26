Warburg Research belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

Noch knapp 1 Monat bis zu den Q3 - Zahlen (14.11.). Daher hab ich hier nachstehend einen Auszug aus dem Halbjahresbericht reingestellt.Dermapharm Holding SE: Margenstarkes Bestandsgeschäft des Markensegments treibt organisches Wachstum indeutschen und internationalen Gesellschaften» Beeindruckendes organisches Wachstum des Bestandsgeschäfts im Markensegment in deutschenund internationalen Gesellschaften kompensiert die reduzierten Umsätze aufgrund des planmäßigenEndes der Corona-Sonderkonjunktur» EBITDA (unbereinigt) steigt um 7,3 % auf 147,0 Mio. €, die unbereinigte EBITDA-Marge verbessertsich um 1,9 %-Punkte auf 25,4 %» Konzernumsatz und -EBITDA (bereinigt) sinken leicht auf 578,5 Mio. € bzw. 153,0 Mio. € gegenüberder entsprechenden Vorjahresperiode bedingt durch ein schwächeres erstes Halbjahr derfranzösischen Arkopharma-Gruppe. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 26,4 %.Grünwald, 27. August 2024 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein innovativerund wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderenGesundheitsprodukten, veröffentlicht heute den prüferisch durchgesehenenHalbjahresfinanzbericht für das laufende Geschäftsjahr 2024 und bestätigt die vorläufigenIFRS-Konzern-Geschäftszahlen. Der finale Konzernumsatz ist in den ersten sechs Monatendes Geschäftsjahres 2024 nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (minus 0,6 % auf578,5 Mio. €, Vorjahreszeitraum: 582,1 Mio. €), was die Resilienz der Firmenstrategieeinmal mehr unter Beweis stellt. Das unbereinigte EBITDA und die entsprechende Margesteigen gegenüber der Vergleichsperiode auf 147,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 137,0 Mio.€) bzw. 25,4 % (Vorjahreszeitraum: 23,5 %). Die Bereinigungen sinken deutlich um 25,0Mio. € auf 6,0 Mio. €, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen(EBITDA) beträgt 153,0 Mio. € oder 26,4 % der Nettoerlöse (Vorjahreszeitraum: 168,0Mio. € bzw. 28,9 %).Bald wissen wir mehr, ob Dermapharm gemäß Jahres-Prognose auf Kurs ist.Diese Insiderkäufe von Themis finden ja über die Jahre immer mal wieder statt, geholfen haben diese bisher nicht viel.Den Einsatz von Frau Lanz find ich sehr lobenswert:Hoffentlich klappt es bald mit einem Durchbruch durch die 40 EUR. Die Konsi-Phase dauert schon lange genug. Die Marge lässt das schon zu IMHO.Happy investing :-)