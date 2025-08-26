Trumps Cannabis-Kurswechsel: Tilray-Aktie im Kursrausch

"Wir werden bald mit der Neubewertung von Marihuana voranschreiten", erklärte Trump zuletzt und räumte ein: "Es ist ein sehr komplexes Thema." Für Analyst Gajrawala ein wichtiges Signal für die Branche. "Dies wäre zwar keine vollständige Legalisierung, aber dennoch eine bedeutende Änderung der Cannabispolitik auf Bundesebene, die den ins Stocken geratenen Überprüfungsprozess der DEA möglicherweise beschleunigen würde."

US-Präsident Donald Trump will Marihuana von der strengsten Einstufung als Schedule I auf Schedule III herabstufen. Jefferies-Analyst Kaumil Gajrawala hat daraufhin das Kursziel für die Aktie des kanadischen Brancheriesen Tilray auf 2,00 US-Dollar angehoben.

Für Unternehmen wie Tilray hätte das massive Vorteile: Steuerliche Erleichterungen, weniger Hürden für medizinische Forschung und eine stärkere Anerkennung der therapeutischen Nutzung von Cannabis.

Parallel laufen in Kongress mehrere Gesetzesvorhaben, darunter der STATES 2.0 Act, der bundesstaatlich legale Cannabisfirmen schützt, und der Marijuana 1‑to‑3 Act, der die steuerliche Behandlung erleichtert. Auch Banken könnten von der SAFER Banking Act profitieren, die ihnen Rechtssicherheit beim Geschäft mit Cannabis verschafft.

Die politische Dynamik spielt Tilray in die Karten: Trumps Rückendeckung könnte Skeptiker im Kongress überzeugen, während die Bevölkerung laut Pew Research Center zu 87 Prozent medizinische oder Freizeit-Cannabis legalisieren will. Ein potenzieller Nebeneffekt: Konsumverschiebungen zugunsten von Cannabis könnten die Alkoholindustrie treffen – besonders Constellation Brands und Molson Coors. Tilray hingegen wäre der klare Gewinner.

"Tilray verfügt über die Markenstärke, die Größe und die Bilanz, um die Chancen im Cannabissektor zu nutzen", schreibt Gajrawala weiter. Die Aktie von Tilray legte am Montag um mehr 20 Prozent zu. Nachbörslich ging es um weitere 7 Prozent aufwärts. Allein im vergangenen Monat hat sich Tilray damit im Kurs verdoppelt - wohlgemerkt aber nach einer jahrelangen Talfahrt, am Ende der die Papiere im Juni dieses Jahres ein Allzeittief von 35 Cent erreichten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tilray Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,70 % und einem Kurs von 1,290EUR auf Tradegate (26. August 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.



