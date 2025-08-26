    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Rohstoff-Abkommen zwischen Deutschland und Kanada

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und Kanada kooperieren bei Rohstoffen.
    • Merz und Carney unterzeichnen Absichtsabkommen.
    • China schränkt Export seltener Erden ein.

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Kanada wollen beim Abbau von kritischen Rohstoffen enger zusammenarbeiten. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der kanadischen Premierminister Mark Carney kündigten bei einem Treffen in Berlin die Unterzeichnung eines entsprechenden Absichtsabkommens an.

    "Das ist ein guter Schritt, um unsere Volkswirtschaften zu stärken", versicherte Merz im Anschluss an den Besuch. Carney verwies auf den großen Reichtum seines Landes an solchen Rohstoffen und sprach unter anderem von Lithium und seltene Erden.

    Im April hatte Peking mit Exportkontrollen auf sieben seltene Erden weltweite Besorgnis ausgelöst. China ist mit Abstand Weltmarktführer für diese Rohstoffe, die als unabdingbar für Elektromotoren und Laptops gelten./ax/mfi/sk/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
