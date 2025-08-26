Momentum-Jagd: Worauf Privatanleger jetzt besonders achten sollten
IPO-Hypes locken Anleger mit schnellen Gewinnen, doch oft folgt der Absturz. Welche Risiken dahinter stecken und wie Privatanleger ihr Portfolio darauf einstellen können.
- Anleger jagen IPO-Hypes, Risiko von Absturz hoch.
- Diversifikation und Stopps sind jetzt entscheidend.
- Langfristige Perspektive bewahren, Trends nutzen.
Immer mehr Anleger verabschieden sich vom Sicherheitsdenken und jagen wieder Momentum-Themen. Das erinnert stark an die Euphorie rund um die Jahrtausendwende: spektakuläre IPO-Rallyes, Bewertungen fernab jeder Realität – und nicht selten folgt dem Hype der schnelle Absturz.
Besonders gefragt sind derzeit Künstliche Intelligenz und Energieversorgung (z. B. Modulare Kernreaktoren). Diese Trends ziehen kurzfristig Kapital an – unabhängig von fundamentalen Bewertungen.
Das Muster ist bekannt: Beim Börsengang werden nur wenige Aktien ausgegeben, der Handel ist dünn – dadurch schnellen die Kurse in die Höhe. Anschließend nutzen Insider das hohe Kursniveau für Zweitplatzierungen, bis das spekulative Kapital aufgesogen ist. Erst dann fallen die Kurse zurück.
Beispiele:
-
CoreWeave: Ausgabepreis 36 USD, Anstieg bis 187, inzwischen zurück bei 93. Das Momentum ist ausgespielt – erst nach einer Bodenbildung wird die Aktie wieder interessant.
-
Palantir: Gewinnsprung um 230 %, aber KUV bei 120 – für Anleger weiter unattraktiv, trotz gesunkenem KGV.
Was heißt das für Privatanleger?
IPO-Rallyes nicht blind hinterherlaufen
- Wer unbedingt Momentum mitspielen will, sollte strikt auf Stopps achten und sich des hohen Risikos bewusst sein. Diese Titel können volatiler sein als Optionsscheine.
Diversifikation beibehalten
- Ein Portfolio, das nur auf Hype setzt, ist extrem anfällig. Die aktuelle Marktphase zeigt, dass solide Werte (z. B. Home Depot, TJX, Novo Nordisk) parallel Kursgewinne erzielen können – unabhängig von Momentum-Strömen.
Rotation nutzen
- Während KI-Highflyer wie AMD oder Palantir Federn lassen, fließt Geld in günstig bewertete, zyklische Aktien wie Puma oder Caterpillar. Hier entstehen Chancen, ohne ins pure Casino-Spiel der IPOs einzusteigen.
Langfristperspektive im Blick behalten
- Zinssenkungen erhöhen den Barwert künftiger Gewinne – langfristig profitieren davon gerade Wachstums- und KI-Titel. Kurzfristig kann es Rückschläge geben, doch der strukturelle Trend bleibt intakt.
-
Strategie statt Hype: So bleiben Privatanleger in Balance
Im Heibel-Ticker Portfolio setzen wir deshalb auf eine Mischung:
-
Solide Dividenden- und Qualitätswerte als Basis,
-
ausgewählte „Disruptive“ für langfristiges Wachstum,
-
und ein überschaubarer Anteil spekulativer Titel für Renditechancen.
So können Privatanleger an Trends teilhaben, ohne vom nächsten Hype überrollt zu werden.
👉 Eine vertiefte Analyse dazu finden Sie in Kapitel 4 des Heibel-Ticker: Momentum-Spieler jagen die nächsten IPOs. Darüber hinaus begleiten wir diese Marktphase laufend und aktualisieren unsere Einschätzungen regelmäßig.
🔍 Im Heibel-Ticker berichten wir außerdem fortlaufend über neue Entwicklungen und passen unsere Einschätzungen an.