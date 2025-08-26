    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoreWeave Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CoreWeave Registered (A)
    Momentum-Jagd: Worauf Privatanleger jetzt besonders achten sollten

    IPO-Hypes locken Anleger mit schnellen Gewinnen, doch oft folgt der Absturz. Welche Risiken dahinter stecken und wie Privatanleger ihr Portfolio darauf einstellen können.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger jagen IPO-Hypes, Risiko von Absturz hoch.
    • Diversifikation und Stopps sind jetzt entscheidend.
    • Langfristige Perspektive bewahren, Trends nutzen.

     

     

    Immer mehr Anleger verabschieden sich vom Sicherheitsdenken und jagen wieder Momentum-Themen. Das erinnert stark an die Euphorie rund um die Jahrtausendwende: spektakuläre IPO-Rallyes, Bewertungen fernab jeder Realität – und nicht selten folgt dem Hype der schnelle Absturz.

    Besonders gefragt sind derzeit Künstliche Intelligenz und Energieversorgung (z. B. Modulare Kernreaktoren). Diese Trends ziehen kurzfristig Kapital an – unabhängig von fundamentalen Bewertungen.

    Das Muster ist bekannt: Beim Börsengang werden nur wenige Aktien ausgegeben, der Handel ist dünn – dadurch schnellen die Kurse in die Höhe. Anschließend nutzen Insider das hohe Kursniveau für Zweitplatzierungen, bis das spekulative Kapital aufgesogen ist. Erst dann fallen die Kurse zurück.

    Beispiele:

    • CoreWeave: Ausgabepreis 36 USD, Anstieg bis 187, inzwischen zurück bei 93. Das Momentum ist ausgespielt – erst nach einer Bodenbildung wird die Aktie wieder interessant.

    • Palantir: Gewinnsprung um 230 %, aber KUV bei 120 – für Anleger weiter unattraktiv, trotz gesunkenem KGV.

    Was heißt das für Privatanleger?

    IPO-Rallyes nicht blind hinterherlaufen

    • Wer unbedingt Momentum mitspielen will, sollte strikt auf Stopps achten und sich des hohen Risikos bewusst sein. Diese Titel können volatiler sein als Optionsscheine.


    Diversifikation beibehalten

    • Ein Portfolio, das nur auf Hype setzt, ist extrem anfällig. Die aktuelle Marktphase zeigt, dass solide Werte (z. B. Home Depot, TJX, Novo Nordisk) parallel Kursgewinne erzielen können – unabhängig von Momentum-Strömen.

    Rotation nutzen

    • Während KI-Highflyer wie AMD oder Palantir Federn lassen, fließt Geld in günstig bewertete, zyklische Aktien wie Puma oder Caterpillar. Hier entstehen Chancen, ohne ins pure Casino-Spiel der IPOs einzusteigen.

    Langfristperspektive im Blick behalten

    • Zinssenkungen erhöhen den Barwert künftiger Gewinne – langfristig profitieren davon gerade Wachstums- und KI-Titel. Kurzfristig kann es Rückschläge geben, doch der strukturelle Trend bleibt intakt.
    •  

    Strategie statt Hype: So bleiben Privatanleger in Balance

    Im Heibel-Ticker Portfolio setzen wir deshalb auf eine Mischung:

    • Solide Dividenden- und Qualitätswerte als Basis,

    • ausgewählte „Disruptive“ für langfristiges Wachstum,

    • und ein überschaubarer Anteil spekulativer Titel für Renditechancen.

    So können Privatanleger an Trends teilhaben, ohne vom nächsten Hype überrollt zu werden.

    👉 Eine vertiefte Analyse dazu finden Sie in Kapitel 4 des Heibel-Ticker: Momentum-Spieler jagen die nächsten IPOs. Darüber hinaus begleiten wir diese Marktphase laufend und aktualisieren unsere Einschätzungen regelmäßig.

    🔍 Im Heibel-Ticker berichten wir außerdem fortlaufend über neue Entwicklungen und passen unsere Einschätzungen an.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



