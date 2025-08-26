Momentum-Jagd: Worauf Privatanleger jetzt besonders achten sollten

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!

Immer mehr Anleger verabschieden sich vom Sicherheitsdenken und jagen wieder Momentum-Themen. Das erinnert stark an die Euphorie rund um die Jahrtausendwende: spektakuläre IPO-Rallyes, Bewertungen fernab jeder Realität – und nicht selten folgt dem Hype der schnelle Absturz.

Besonders gefragt sind derzeit Künstliche Intelligenz und Energieversorgung (z. B. Modulare Kernreaktoren). Diese Trends ziehen kurzfristig Kapital an – unabhängig von fundamentalen Bewertungen.

Das Muster ist bekannt: Beim Börsengang werden nur wenige Aktien ausgegeben, der Handel ist dünn – dadurch schnellen die Kurse in die Höhe. Anschließend nutzen Insider das hohe Kursniveau für Zweitplatzierungen, bis das spekulative Kapital aufgesogen ist. Erst dann fallen die Kurse zurück.

Beispiele:

CoreWeave : Ausgabepreis 36 USD, Anstieg bis 187, inzwischen zurück bei 93. Das Momentum ist ausgespielt – erst nach einer Bodenbildung wird die Aktie wieder interessant.

Palantir: Gewinnsprung um 230 %, aber KUV bei 120 – für Anleger weiter unattraktiv, trotz gesunkenem KGV.

Was heißt das für Privatanleger?

IPO-Rallyes nicht blind hinterherlaufen

Wer unbedingt Momentum mitspielen will, sollte strikt auf Stopps achten und sich des hohen Risikos bewusst sein. Diese Titel können volatiler sein als Optionsscheine.



Diversifikation beibehalten

Ein Portfolio, das nur auf Hype setzt, ist extrem anfällig. Die aktuelle Marktphase zeigt, dass solide Werte (z. B. Home Depot, TJX, Novo Nordisk) parallel Kursgewinne erzielen können – unabhängig von Momentum-Strömen.

Rotation nutzen

Während KI-Highflyer wie AMD oder Palantir Federn lassen, fließt Geld in günstig bewertete, zyklische Aktien wie Puma oder Caterpillar. Hier entstehen Chancen, ohne ins pure Casino-Spiel der IPOs einzusteigen.

Langfristperspektive im Blick behalten

Zinssenkungen erhöhen den Barwert künftiger Gewinne – langfristig profitieren davon gerade Wachstums- und KI-Titel. Kurzfristig kann es Rückschläge geben, doch der strukturelle Trend bleibt intakt.



Strategie statt Hype: So bleiben Privatanleger in Balance

Im Heibel-Ticker Portfolio setzen wir deshalb auf eine Mischung:

Solide Dividenden- und Qualitätswerte als Basis,

ausgewählte „Disruptive“ für langfristiges Wachstum,

und ein überschaubarer Anteil spekulativer Titel für Renditechancen.

So können Privatanleger an Trends teilhaben, ohne vom nächsten Hype überrollt zu werden.

👉 Eine vertiefte Analyse dazu finden Sie in Kapitel 4 des Heibel-Ticker: Momentum-Spieler jagen die nächsten IPOs. Darüber hinaus begleiten wir diese Marktphase laufend und aktualisieren unsere Einschätzungen regelmäßig.

🔍 Im Heibel-Ticker berichten wir außerdem fortlaufend über neue Entwicklungen und passen unsere Einschätzungen an.