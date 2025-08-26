BVB verlängert mit Trainer Kovac - 'Haben noch einiges vor'

Die Abschreibung von Haller wird durch den vorzeitigen Abgang keinen Cent günstiger, da eine Sonderabschreibung in Höhe des Restbuchwerts gebucht werden muss, die das Ergebnis entsprechend belastet. Hierzu ein Beispiel: Ein Spieler kostet 30 Mio. € Ablöse und hat einen Vertrag über 5 Jahre. Die jährliche Abschreibung beträgt also 6 Mio. € jährlich. Falls der Spieler den Verein nach 3 Jahren verlässt, wird der Restbuchwert von 12 Mio. € sofort abgeschrieben. Da wird insgesamt gar nix gespart.





Ach ja, das Sommermärchen von steigenden Kursen ist dieses Jahr mal wieder ausgefallen. Am letzten Spieltag stand der Aktienkurs noch über 4,10 €, inzwischen ist er um über 10% abgestürzt.





Betrachtet man die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25, ist der Absturz absolut nachvollziehbar. Trotz des höchsten Konzernumsatzes der Unternehmensgeschichte wurde ein mickriges Jahresergebnis von 6,5 Mio. € erzielt, das ist angesichts der eigenen Prognose eine riesige Enttäuschung. Der BVB hatte für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 5 bis 10 Mio. € prognostiziert und dabei unter anderem folgende Parameter zugrunde gelegt:

Erreichen CL-Achtelfinale und Brutto-Transfereinnahmen von 42 Mio. €. Tatsächlich wurde das CL-Viertelfinale erreicht (12,5 Mio. Prämie, weitere Zuschauereinnahmen und sonstige Einnahmen) und die Brutto-Transfereinnahmen lagen durch den nicht eingeplanten Verkauf von Malen bei 63,6 Mio. €. Hinzu kommen im 4. Quartal durch das gute Abschneiden des BVB noch mehr als 30 Mio. € durch die Club-WM. Trotz dieser überaus positiven Entwicklung entstand im 4. Quartal ein Verlust von 6,5 Mio. €. Das einzig Positive ist die Dividende von 6 Cent. Allerdings muss bei 110 Mio. Aktien sogar ein kleiner Teil davon aus der Substanz gezahlt werden.





Fazit: Die Finanzentwicklung des BVB ist klar negativ, selbst hohe Transfereinnahmen und die einmalige Club-WM reichen nicht mehr aus, um nachhaltige Gewinne zu erzielen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass trotz hoher Transfererlöse für Gittens im laufenden Geschäftsjahr nicht so viel Geld für Neueinkäufe zur Verfügung steht. Der BVB hat ein Ausgabenproblem. Da hilft es auch nichts, immer wieder die ach so günstigen Personalkosten anzupreisen.



