    Wohnungspreise steigen in fast allen Regionen - aber weiterhin Sparpotenzial im Vergleich zu früheren Höchstständen

    Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Wohnungen in den
    kreisfreien Städten und Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg zeigt:

    - In 122 von 140 kreisfreien Städten und Landkreisen im Süden haben sich
    Bestandswohnungen im Vergleich zum Vorjahr verteuert
    - Bayern: Erlangen (+11,7 Prozent) mit deutlichstem Anstieg; Verteuerung auch in
    München (+4,0 Prozent), Nürnberg (+6,6 Prozent) und Augsburg (+6,7 Prozent)
    - Baden-Württemberg: stärkste Erhöhung in Ulm (+11,2 Prozent); leichtes Plus in
    Stuttgart (+0,7 Prozent)
    - Vergleich mit Höhepunkt des Immobilienbooms: Angebotspreise in Süddeutschland
    aktuell noch bis zu 18 Prozent niedriger als im Sommer 2022

    Die Immobilienpreise in Süddeutschland ziehen nach mehreren Jahren verhaltener
    Entwicklung wieder an. In 122 von 140 kreisfreien Städten und Landkreisen in
    Bayern und Baden-Württemberg liegen die Angebotspreise für Bestandswohnungen im
    Vorjahresvergleich zumeist moderat im Plus . In der Spitze beträgt der Anstieg
    11,7 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Analyse von immowelt, in der die
    durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3
    Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in Süddeutschland untersucht wurden.
    Trotz der jüngsten Anstiege befindet sich das aktuelle Preisniveau in allen
    untersuchten Orten weiterhin unter dem bisherigen Rekordhoch des Sommers 2022.
    Damals hatten die Angebotspreise vielerorts ihren Höhepunkt erreicht, bevor es
    durch den Zinsanstieg zu einer Abkühlung am Markt kam.

    "Nach der spürbaren Zurückhaltung in den Vorjahren kehren Kaufinteressenten auch
    in Süddeutschland wieder vermehrt auf den Markt zurück", sagt immowelt
    Geschäftsführer Dr. Robert Wagner . "In vielen Regionen in Bayern und
    Baden-Württemberg lässt sich folglich ein Aufwärtstrend bei den Wohnungspreisen
    beobachten. Die Preishöchststände des Jahres 2022 sind derzeit zwar noch nicht
    erreicht, angesichts der zunehmenden Erholung des Marktes sollten
    Kaufinteressenten aber nicht zu lange zögern."

    Deutlichstes Plus in Erlangen

    In Bayern haben sich die Angebotspreise von Bestandswohnungen in 81 von 96
    kreisfreien Städten und Landkreisen erhöht . Den deutlichsten Anstieg im
    gesamten süddeutschen Raum verzeichnete dabei Erlangen , wo sich der
    Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent auf durchschnittlich 4.513
    Euro verteuerte. Etwas moderater fielen die Anstiege in den benachbarten
    Großstädten Nürnberg (+6,6 Prozent auf 3.579 Euro) und Fürth (+2,2 Prozent auf
    3.533 Euro) aus.

    In mehreren anderen Städten Nordbayerns lässt die Trendwende hingegen noch auf
