Wohnungspreise steigen in fast allen Regionen - aber weiterhin Sparpotenzial im Vergleich zu früheren Höchstständen

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Wohnungen in den

kreisfreien Städten und Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg zeigt:



- In 122 von 140 kreisfreien Städten und Landkreisen im Süden haben sich

Bestandswohnungen im Vergleich zum Vorjahr verteuert

- Bayern: Erlangen (+11,7 Prozent) mit deutlichstem Anstieg; Verteuerung auch in

München (+4,0 Prozent), Nürnberg (+6,6 Prozent) und Augsburg (+6,7 Prozent)

- Baden-Württemberg: stärkste Erhöhung in Ulm (+11,2 Prozent); leichtes Plus in

Stuttgart (+0,7 Prozent)

- Vergleich mit Höhepunkt des Immobilienbooms: Angebotspreise in Süddeutschland

aktuell noch bis zu 18 Prozent niedriger als im Sommer 2022





Die Immobilienpreise in Süddeutschland ziehen nach mehreren Jahren verhaltenerEntwicklung wieder an. In 122 von 140 kreisfreien Städten und Landkreisen inBayern und Baden-Württemberg liegen die Angebotspreise für Bestandswohnungen imVorjahresvergleich zumeist moderat im Plus . In der Spitze beträgt der Anstieg11,7 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Analyse von immowelt, in der diedurchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in Süddeutschland untersucht wurden.Trotz der jüngsten Anstiege befindet sich das aktuelle Preisniveau in allenuntersuchten Orten weiterhin unter dem bisherigen Rekordhoch des Sommers 2022.Damals hatten die Angebotspreise vielerorts ihren Höhepunkt erreicht, bevor esdurch den Zinsanstieg zu einer Abkühlung am Markt kam."Nach der spürbaren Zurückhaltung in den Vorjahren kehren Kaufinteressenten auchin Süddeutschland wieder vermehrt auf den Markt zurück", sagt immoweltGeschäftsführer Dr. Robert Wagner . "In vielen Regionen in Bayern undBaden-Württemberg lässt sich folglich ein Aufwärtstrend bei den Wohnungspreisenbeobachten. Die Preishöchststände des Jahres 2022 sind derzeit zwar noch nichterreicht, angesichts der zunehmenden Erholung des Marktes solltenKaufinteressenten aber nicht zu lange zögern."Deutlichstes Plus in ErlangenIn Bayern haben sich die Angebotspreise von Bestandswohnungen in 81 von 96kreisfreien Städten und Landkreisen erhöht . Den deutlichsten Anstieg imgesamten süddeutschen Raum verzeichnete dabei Erlangen , wo sich derQuadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent auf durchschnittlich 4.513Euro verteuerte. Etwas moderater fielen die Anstiege in den benachbartenGroßstädten Nürnberg (+6,6 Prozent auf 3.579 Euro) und Fürth (+2,2 Prozent auf3.533 Euro) aus.In mehreren anderen Städten Nordbayerns lässt die Trendwende hingegen noch auf