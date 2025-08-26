    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Hasenkamp schließt strategische Partnerschaft mit MTAB in Skandinavien / Beteiligung stärkt Marktpräsenz in Nordeuropa und vertieft langjährige Partnerschaft (FOTO)

    Köln/Stockholm (ots) - Die Hasenkamp Gruppe hat mit Wirkung zum Juli 2025 eine
    Minderheitsbeteiligung am skandinavischen Speziallogistiker MTAB erworben. Das
    traditionsreiche Familienunternehmen MTAB, gegründet 1968, ist in allen vier
    skandinavischen Ländern aktiv und klarer Marktführer in den Bereichen Kunst-,
    Kulturgüter- sowie Hightech-Logistik. Die jetzt vereinbarte Beteiligung vertieft
    die langjährige Partnerschaft und erweitert die Regionen, in denen die
    Partnerunternehmen der Hasenkamp Gruppe Niederlassungen betreiben.

    Die beiden MTAB-Inhaber, Simon und Stefan Fors, bleiben Mehrheitsgesellschafter
    und führen das Unternehmen weiterhin und treffen eigenständig strategische und
    operative Entscheidungen. Im Zuge der Beteiligung wird Thomas Schneider, CEO der
    Hasenkamp Gruppe, in den Vorstand der MTAB berufen.

    "Unsere Unternehmen arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich zusammen - vor allem
    in der Kunstlogistik. Mit der Beteiligung vertiefen wir diese Partnerschaft
    strategisch, schaffen neue Synergien und erweitern unsere internationale Präsenz
    in einer wirtschaftlich und kulturell hochrelevanten Region," sagt Thomas
    Schneider , CEO der Hasenkamp Gruppe.

    Auch Simon Fors , CEO von MTAB, betont die Vorteile der neuen Struktur:
    "Hasenkamp und MTAB teilen die gleichen Werte und Qualitätsansprüche. Gemeinsam
    können wir unser Know-how noch gezielter austauschen, die strategische
    Abstimmung verstärken und unseren Kunden in Skandinavien, Deutschland und
    weltweit ein noch umfassenderes Angebot bieten."

    Der Schritt ist Teil der Wachstumsstrategie beider Familienunternehmen, die auf
    hochwertige Speziallogistik für empfindliche Güter ausgerichtet ist. Operativ
    bleiben Strukturen, Führung und Arbeitsweise beider Unternehmen unverändert.

    Über MTAB

    MTAB wurde 1968 gegründet und ist mit Standorten in Schweden, Norwegen, Dänemark
    und Finnland der führende Speziallogistiker in Nordeuropa für Kunst-,
    Kulturgüter- und Hightech-Transporte. Das Unternehmen steht für höchste
    Qualitätsstandards, maßgeschneiderte Lösungen und langjährige Kundenbeziehungen.

    Über Hasenkamp

    Das 1903 gegründete Logistikunternehmen Hasenkamp wird in fünfter Generation von
    Dr. Thomas Georg Schneider geführt. Ergänzt wird die Geschäftsleitung durch
    Hans-Ewald Schneider und Ralf Ritscher. Neben der Zentrale an der Kölner
    Stadtgrenze in Frechen verfügt das Familienunternehmen weltweit über mehr als 40
    Standorte. Rund 1.000 Mitarbeiter legen Hand an, wenn es um die Planung, den
    Transport und die Lagerung von sensiblen und hochwertigen Gütern geht. Heute
    stützen sich Tradition und Innovation bei Hasenkamp auf einen regelmäßig
    auditierten DIN- und ISO-zertifizierten Qualitäts-, Umwelt- und
    Energiemanagementprozess. Dieser weist den Weg des Unternehmens in eine
    nachhaltige Zukunft. Hasenkamp gliedert seine Aktivitäten in vier
    Geschäftsbereiche: Fine Art, Relocation, Archivdepot und Final Mile Services.

    Pressekontakt:

    Benjamin Pauwels
    https://hasenkamp.com/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173696/6104160
    OTS: hasenkamp Service GmbH




