Kunst- und Hightech-Logistik
Hasenkamp schließt strategische Partnerschaft mit MTAB in Skandinavien / Beteiligung stärkt Marktpräsenz in Nordeuropa und vertieft langjährige Partnerschaft (FOTO)
Köln/Stockholm (ots) - Die Hasenkamp Gruppe hat mit Wirkung zum Juli 2025 eine
Minderheitsbeteiligung am skandinavischen Speziallogistiker MTAB erworben. Das
traditionsreiche Familienunternehmen MTAB, gegründet 1968, ist in allen vier
skandinavischen Ländern aktiv und klarer Marktführer in den Bereichen Kunst-,
Kulturgüter- sowie Hightech-Logistik. Die jetzt vereinbarte Beteiligung vertieft
die langjährige Partnerschaft und erweitert die Regionen, in denen die
Partnerunternehmen der Hasenkamp Gruppe Niederlassungen betreiben.
Die beiden MTAB-Inhaber, Simon und Stefan Fors, bleiben Mehrheitsgesellschafter
und führen das Unternehmen weiterhin und treffen eigenständig strategische und
operative Entscheidungen. Im Zuge der Beteiligung wird Thomas Schneider, CEO der
Hasenkamp Gruppe, in den Vorstand der MTAB berufen.
"Unsere Unternehmen arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich zusammen - vor allem
in der Kunstlogistik. Mit der Beteiligung vertiefen wir diese Partnerschaft
strategisch, schaffen neue Synergien und erweitern unsere internationale Präsenz
in einer wirtschaftlich und kulturell hochrelevanten Region," sagt Thomas
Schneider , CEO der Hasenkamp Gruppe.
Auch Simon Fors , CEO von MTAB, betont die Vorteile der neuen Struktur:
"Hasenkamp und MTAB teilen die gleichen Werte und Qualitätsansprüche. Gemeinsam
können wir unser Know-how noch gezielter austauschen, die strategische
Abstimmung verstärken und unseren Kunden in Skandinavien, Deutschland und
weltweit ein noch umfassenderes Angebot bieten."
Der Schritt ist Teil der Wachstumsstrategie beider Familienunternehmen, die auf
hochwertige Speziallogistik für empfindliche Güter ausgerichtet ist. Operativ
bleiben Strukturen, Führung und Arbeitsweise beider Unternehmen unverändert.
Über MTAB
MTAB wurde 1968 gegründet und ist mit Standorten in Schweden, Norwegen, Dänemark
und Finnland der führende Speziallogistiker in Nordeuropa für Kunst-,
Kulturgüter- und Hightech-Transporte. Das Unternehmen steht für höchste
Qualitätsstandards, maßgeschneiderte Lösungen und langjährige Kundenbeziehungen.
Über Hasenkamp
Das 1903 gegründete Logistikunternehmen Hasenkamp wird in fünfter Generation von
Dr. Thomas Georg Schneider geführt. Ergänzt wird die Geschäftsleitung durch
Hans-Ewald Schneider und Ralf Ritscher. Neben der Zentrale an der Kölner
Stadtgrenze in Frechen verfügt das Familienunternehmen weltweit über mehr als 40
Standorte. Rund 1.000 Mitarbeiter legen Hand an, wenn es um die Planung, den
Transport und die Lagerung von sensiblen und hochwertigen Gütern geht. Heute
stützen sich Tradition und Innovation bei Hasenkamp auf einen regelmäßig
auditierten DIN- und ISO-zertifizierten Qualitäts-, Umwelt- und
Energiemanagementprozess. Dieser weist den Weg des Unternehmens in eine
nachhaltige Zukunft. Hasenkamp gliedert seine Aktivitäten in vier
Geschäftsbereiche: Fine Art, Relocation, Archivdepot und Final Mile Services.
Pressekontakt:
Benjamin Pauwels
https://hasenkamp.com/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173696/6104160
OTS: hasenkamp Service GmbH
