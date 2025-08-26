Hasenkamp schließt strategische Partnerschaft mit MTAB in Skandinavien / Beteiligung stärkt Marktpräsenz in Nordeuropa und vertieft langjährige Partnerschaft (FOTO)

Köln/Stockholm (ots) - Die Hasenkamp Gruppe hat mit Wirkung zum Juli 2025 eine

Minderheitsbeteiligung am skandinavischen Speziallogistiker MTAB erworben. Das

traditionsreiche Familienunternehmen MTAB, gegründet 1968, ist in allen vier

skandinavischen Ländern aktiv und klarer Marktführer in den Bereichen Kunst-,

Kulturgüter- sowie Hightech-Logistik. Die jetzt vereinbarte Beteiligung vertieft

die langjährige Partnerschaft und erweitert die Regionen, in denen die

Partnerunternehmen der Hasenkamp Gruppe Niederlassungen betreiben.



Die beiden MTAB-Inhaber, Simon und Stefan Fors, bleiben Mehrheitsgesellschafter

und führen das Unternehmen weiterhin und treffen eigenständig strategische und

operative Entscheidungen. Im Zuge der Beteiligung wird Thomas Schneider, CEO der

Hasenkamp Gruppe, in den Vorstand der MTAB berufen.





"Unsere Unternehmen arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich zusammen - vor allem

in der Kunstlogistik. Mit der Beteiligung vertiefen wir diese Partnerschaft

strategisch, schaffen neue Synergien und erweitern unsere internationale Präsenz

in einer wirtschaftlich und kulturell hochrelevanten Region," sagt Thomas

Schneider , CEO der Hasenkamp Gruppe.



Auch Simon Fors , CEO von MTAB, betont die Vorteile der neuen Struktur:

"Hasenkamp und MTAB teilen die gleichen Werte und Qualitätsansprüche. Gemeinsam

können wir unser Know-how noch gezielter austauschen, die strategische

Abstimmung verstärken und unseren Kunden in Skandinavien, Deutschland und

weltweit ein noch umfassenderes Angebot bieten."



Der Schritt ist Teil der Wachstumsstrategie beider Familienunternehmen, die auf

hochwertige Speziallogistik für empfindliche Güter ausgerichtet ist. Operativ

bleiben Strukturen, Führung und Arbeitsweise beider Unternehmen unverändert.



Über MTAB



MTAB wurde 1968 gegründet und ist mit Standorten in Schweden, Norwegen, Dänemark

und Finnland der führende Speziallogistiker in Nordeuropa für Kunst-,

Kulturgüter- und Hightech-Transporte. Das Unternehmen steht für höchste

Qualitätsstandards, maßgeschneiderte Lösungen und langjährige Kundenbeziehungen.



Über Hasenkamp



Das 1903 gegründete Logistikunternehmen Hasenkamp wird in fünfter Generation von

Dr. Thomas Georg Schneider geführt. Ergänzt wird die Geschäftsleitung durch

Hans-Ewald Schneider und Ralf Ritscher. Neben der Zentrale an der Kölner

Stadtgrenze in Frechen verfügt das Familienunternehmen weltweit über mehr als 40

Standorte. Rund 1.000 Mitarbeiter legen Hand an, wenn es um die Planung, den

Transport und die Lagerung von sensiblen und hochwertigen Gütern geht. Heute

stützen sich Tradition und Innovation bei Hasenkamp auf einen regelmäßig

auditierten DIN- und ISO-zertifizierten Qualitäts-, Umwelt- und

Energiemanagementprozess. Dieser weist den Weg des Unternehmens in eine

nachhaltige Zukunft. Hasenkamp gliedert seine Aktivitäten in vier

Geschäftsbereiche: Fine Art, Relocation, Archivdepot und Final Mile Services.



