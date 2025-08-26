Nach Nvidia-Lob neue Kursfantasie! – Morningstar sieht TSMC-Aktie unterbewertet

Ende Juli hatte TSMC die Marke von einer Billion US-Dollar Börsenwert überschritten, getrieben von einer starken Nachfrage nach Halbleitern für künstliche Intelligenz (KI). TSMC fertigt Chips für Nvidia, AMD und weitere Branchengrößen.

Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), steht nach Lob von Huang im Fokus der Anleger. Huang bezeichnete den Konzern bei einem Besuch in Taiwan als "eines der großartigsten Unternehmen in der Geschichte der Menschheit".

Das Unternehmen hat inzwischen die Entwicklung neuer Grafikprozessoren und Silizium-Photonik-Prozessoren für Nvidias Supercomputer abgeschlossen. Um US-Sanktionen zu umgehen, reduziert TSMC laut einem Bericht von Nikkei den Einsatz chinesischer Anlagen in modernsten Fabriken.

Die Analysten zeigen sich überwiegend positiv

FactSet-Daten zufolge empfehlen 42 von 44 Experten den Kauf oder eine Übergewichtung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.354 New Taiwan Dollar (38,06 Euro). Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von circa 15 Prozent.

Doch es gibt auch Zurückhaltung. Tariq Dennison von GFM Asset Management sieht TSMC zwar als Qualitätsunternehmen, warnt jedoch vor Euphorie: "Wenn zu viele Investoren optimistisch sind, werde ich vorsichtig." Er verwies auf geopolitische Risiken und mögliche technologische Umbrüche.

Arthur Lai von Macquarie Capital hebt hingegen das Wachstum bei fortschrittlichen Verpackungstechnologien hervor. Huang habe mit seinen Aussagen die Nachfrage nach CoWoS-Chips bestätigt. Lai erhöhte nach den jüngsten Quartalszahlen seine Prognosen für Umsatz und Nettogewinn.

Auch Morningstar-Analyst Phelix Lee ist optimistisch. Er vergab fünf Sterne für TSMC und erhöhte sein Kursziel auf 1.800 New Taiwan Dollar (50,60). Der Markt unterschätze die Dauer des KI-Booms, so Lee.

"TSMC ist unterbewertet, da die Zölle überschätzt und die Langlebigkeit der KI-Investitionen unterschätzt werden."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



