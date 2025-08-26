DZ BANK stuft Puma SE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Puma von 18 auf 21 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Analyst Thomas Maul begründete dies am Dienstag mit möglichen Verkaufsabsichten der Pinault-Familie - Großaktionär der Herzogenauracher. "Wir halten es für denkbar, dass der 29-Prozent-Anteil mit einer Prämie von etwa 20 Prozent auf den volumengewichteten Puma-Durchschnittskurs (VWAP)der letzten 3 Monate verkauft werden könnte", so Maul. Dies entspreche einem Wert von 25 Euro. Im Falle einer Komplettübernahme könne ein strategischer Investor gar zur Zahlung von 29 Euro je Anteil bereit sein. Maul sieht jedoch noch hohe Unsicherheit und bleibt daher zurückhaltender./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 10:17 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 10:28 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 21,33EUR auf Tradegate (26. August 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



