Strategy kämpft gegen Bitcoin-Rutsch unter 110.000 US-Dollar

Bitcoin fällt heute erneut 1,7 Prozent auf aktuell 109.982 US-Dollar. Seit dem Allzeithoch am 14. August beläuft sich der Verlust auf 11,47 Prozent (Stand: 10:30 Uhr MESZ).

In Folge der Abverkäufe am Krypto-Markt gerät auch die Strategy -Aktie unter Druck. Diese notierte zuletzt bei 343 US-Dollar und damit 4,17 Prozent im Minus. Auf Monatssicht summiert sich der Rückgang auf 15,25 Prozent.

Bruch der eigenen Regeln

Für Michael Saylor, Gründer und Executive Chairman von Strategy und unermüdlicher Fürsprecher des Bitcoin, wird die Lage zunehmend prekär. Noch vor wenigen Wochen hatte er neue Finanzierungsregeln für das Unternehmen festgelegt – keine Verwässerung der Aktionäre durch Stammaktien, solange das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu Bitcoin-Bestand unterhalb des 2,5-Fachen liegt. Doch die Realität zwingt zum Kurswechsel: Das Unternehmen hat die Selbstbeschränkung aufgeweicht und erlaubt nun Aktienemissionen "im Interesse der Gesellschaft".

Bitcoin-Maschine stottert

Die Kaufoffensive von Strategy zeigt Ermüdungserscheinungen. In der Woche vom 17. August erwarb das Unternehmen lediglich 430 Bitcoin im Wert von 51,4 Millionen US-Dollar. In der Vorwoche waren es nur 155 BTC. Das steht in scharfem Kontrast zu früheren Quartale, in denen Milliarden in schneller Abfolge investiert wurden.

Der Bestand summiert sich inzwischen auf 72 Milliarden US-Dollar in Bitcoin. Doch während BTC seit Mitte November 2024 um 23 Prozent zulegte, fiel die Aktie von Strategy um 20 Prozent im selben Zeitraum. Auf Dreimonatssicht zeigt sich ein ähnliches Bild: Bitcoin leicht im Plus (+2,3 Prozent), Strategy deutlich im Minus (–9,8 Prozent).

Investoren stellen Fragen

Die Diskrepanz wirft Fragen auf. Short-Seller Jim Chanos zweifelt an der Nachfrage nach den von Strategy ausgegebenen Vorzugsaktien. Gleichzeitig ziehen Bitcoin-ETFs Kapital an – und andere Firmen kopieren Strategys Modell. Die einstige Bewertungsprämie, Saylors entscheidende "Geheimwaffe", verliert ihre Kraft.

Ein Imperium auf Prämien gebaut

Seit 2020 nutzte Saylor die überproportionale Bewertung seiner Aktie, um Kapital aufzunehmen und neue Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Zwischenzeitlich lag die Prämie auf den Buchwert der Coins bei 200 Prozent. Dieses Fenster erlaubte es, Milliarden zu mobilisieren. Doch die Mechanik funktioniert nur, solange Investoren bereit sind, einen Aufschlag zu zahlen.

Teure Alternativen

Um Verwässerung zu vermeiden, setzte Strategy zuletzt auf Wandelanleihen und ewige Vorzugsaktien. Doch beide Instrumente sind nicht ohne Preis: Wandelanleihen bringen Zinslasten, Vorzugsaktien fordern hohe Dividenden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



