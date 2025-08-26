    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutsche Biofonds Hydro Anleihe

    Erfolgreicher Abschluss mit starker Rendite

    Istanbul (ots) - Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe schließt mit einer
    herausragenden Rendite für Anleger ab und demonstriert damit die Stärke
    nachhaltiger Infrastrukturinvestments.

    Vor bereits mehr als zehn Jahren aufgelegt, hat die Deutsche Biofonds Hydro
    Anleihe ihren Lebenszyklus erfolgreich beendet. Nach langjährigem, stabilem
    Betrieb und einem strategischen Verkauf des Wasserkraftwerks an einen
    internationalen Energiekonzern profitieren die Anleger von einer Gesamtrendite
    von 13,2 Prozent. Dies übertrifft die ursprünglichen Erwartungen deutlich.

    Strategischer Ausstieg sichert Mehrwert

    Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe wurde 2009 unter der damaligen Führung von
    Yaver Demir und Haci Ai Köysüren mit einem Volumen von 20 Millionen Euro
    erfolgreich am Markt platziert. Mit den Mitteln wurde ein Wasserkraftwerk
    erworben, das bis 2019 wirtschaftlich stabil betrieben wurde. Anfang 2020
    erfolgte der Verkauf an einen internationalen Energiekonzern.

    Anlass waren regulatorische Veränderungen: Ab 2026 plante die Wasserbehörde,
    einen Teil des Wasserlaufs umzuleiten, um ein weiteres Staudammprojekt zu
    versorgen. Durch den Verkauf an den Betreiber eines neuen Staudammprojekts
    konnte ein langwieriger Rechtsstreit vermieden und der Mehrwert für die Anleger
    maximiert werden.

    Erfolgreiches Investment dank Kompetenz und Weitsicht

    "Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie
    vorausschauende Anlagestrategien selbst in einem sich verändernden Marktumfeld
    zum Erfolg führen. Der strategisch gut getimte Exit sicherte nicht nur einen
    profitablen Abschluss für unsere Investoren, sondern bestätigte auch die
    Qualität unserer Asset-Auswahl und des Managements", erklärt der damalige
    Geschäftsführer Yaver Demir.

    Mit dem erfolgreichen Abschluss unterstreicht die Deutsche Biofonds erneut ihre
    Kompetenz im Bereich der nachhaltigen und renditestarken
    Infrastrukturinvestments.

    Deutsche Biofonds

    Die Deutsche Biofonds wurde als Kompetenz-Center für Finanzierungsthemen und das
    Management von Projekten gegründet. Unser Spektrum an Asset-Lösungen richtet
    sich sowohl nach den Bedürfnissen von institutionellen als auch privaten
    Investoren, die in diese Zukunftssparte investieren und damit zum Erhalt unseres
    Planeten beitragen möchten.

    Pressekontakt:

    Enerji Madencilik Yatirim Danismanlik A.S.
    Yesilce Mah. Yunus Emre Cad. No. 8/1
    34418 Istanbul - Kagithane

    mailto:info@deutschebiofonds.com
    https://www.deutschebiofonds.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162744/6104171
    OTS: Deutsche Biofonds AG




