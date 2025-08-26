    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOn Holding Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu On Holding Registered (A)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tobias Mitter wird neuer CIO von E.ON Energie Deutschland - Wechsel von gridX (FOTO)

    München (ots) - Zum 1. September wechselt Tobias Mitter als CIO in die
    Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH, der deutschen
    Vertriebseinheit innerhalb des E.ON Konzerns. Damit stärkt E.ON für sein
    Deutschland-Geschäft mit rund 14 Millionen Kundinnen und Kunden weiter seine
    digital- und technologieorientierte Ausrichtung zu einem ganzheitlichen Anbieter
    für integrierte Energielösungen.

    Tobias Mitter, bisher CTO bei gridX, Europas führendem Smart-Energy-Unternehmen,
    übernimmt bei E.ON Energie Deutschland das neu definierte Ressort CIO (Chief
    Information Officer). In seiner neuen Rolle wird er eine noch stärkere
    Verzahnung von Business und Digital vorantreiben. Ziel ist es, mit
    interdisziplinären Teams aus Business und IT die Entwicklung neuer Produkte und
    die Digitalisierung im Vertrieb, genauso wie den Einsatz von AI, zu
    beschleunigen. Tobias Mitter tritt die Nachfolge von Sandra Rauch als bisherige
    CDO (Chief Digital Officer) an, die sich neuen Herausforderungen außerhalb des
    Konzerns widmet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IBM - International Business Machines!
    Long
    223,62€
    Basispreis
    1,57
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    256,13€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 13,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Ich freue mich, dass wir mit Tobias Mitter einen Experten mit viel Erfahrung
    bei der technologischen Entwicklung und Umsetzung neuer Energielösungen gewinnen
    können. Tobias hat die vergangenen Jahre bei gridX maßgeblich dazu beigetragen,
    Energiemanagementsysteme als zentrales Tool für die Verzahnung von Solaranlagen,
    E-Autos und Wärmepumpen zu etablieren. Dieses Know-how wird er für die weitere
    Entwicklung unseres E.ON Home Energiemanagers sehr gewinnbringend einbringen
    können. Sandra wünsche ich für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Weg
    alles erdenklich Gute", so Filip Thon, CEO der E.ON Energie Deutschland GmbH.

    Tobias Mitter, designierter CIO der E.ON Energie Deutschland: "Ich freue mich
    darauf, in meiner neuen Rolle bei E.ON die digitale Zukunft der Energiebranche
    zu gestalten. Digitalisierung ist für mich der Schlüssel, um die Energiewende
    nicht nur technisch zu ermöglichen, sondern sie wirtschaftlich tragfähig und
    gesellschaftlich erfolgreich mit unseren Kundinnen und Kunden umzusetzen. Unser
    Ziel ist klar: In den kommenden Jahren wollen wir Millionen Haushalte in
    Deutschland durch intelligente Vernetzung von einer effizienten Nutzung
    erneuerbarer Energien profitieren lassen."

    Tobias Mitter ist seit Februar 2023 Geschäftsführer bei gridX und war zuvor in
    unterschiedlichen Funktionen unter anderem bei BCG als auch IBM, aber auch
    bereits für E.ON tätig.

    Pressekontakt:

    E.ON Energie Deutschland GmbH
    Arnulfstraße 203
    80634 München
    http://www.eon.de

    Pressekontakt:
    Dirk Strittmatter
    Tel.: +49 89 1254-3110

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109984/6104173
    OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tobias Mitter wird neuer CIO von E.ON Energie Deutschland - Wechsel von gridX (FOTO) Zum 1. September wechselt Tobias Mitter als CIO in die Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH, der deutschen Vertriebseinheit innerhalb des E.ON Konzerns. Damit stärkt E.ON für sein Deutschland-Geschäft mit rund 14 Millionen Kundinnen …