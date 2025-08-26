Tobias Mitter wird neuer CIO von E.ON Energie Deutschland - Wechsel von gridX (FOTO)

München (ots) - Zum 1. September wechselt Tobias Mitter als CIO in die

Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH, der deutschen

Vertriebseinheit innerhalb des E.ON Konzerns. Damit stärkt E.ON für sein

Deutschland-Geschäft mit rund 14 Millionen Kundinnen und Kunden weiter seine

digital- und technologieorientierte Ausrichtung zu einem ganzheitlichen Anbieter

für integrierte Energielösungen.



Tobias Mitter, bisher CTO bei gridX, Europas führendem Smart-Energy-Unternehmen,

übernimmt bei E.ON Energie Deutschland das neu definierte Ressort CIO (Chief

Information Officer). In seiner neuen Rolle wird er eine noch stärkere

Verzahnung von Business und Digital vorantreiben. Ziel ist es, mit

interdisziplinären Teams aus Business und IT die Entwicklung neuer Produkte und

die Digitalisierung im Vertrieb, genauso wie den Einsatz von AI, zu

beschleunigen. Tobias Mitter tritt die Nachfolge von Sandra Rauch als bisherige

CDO (Chief Digital Officer) an, die sich neuen Herausforderungen außerhalb des

Konzerns widmet.





