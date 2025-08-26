Tobias Mitter wird neuer CIO von E.ON Energie Deutschland - Wechsel von gridX (FOTO)
München (ots) - Zum 1. September wechselt Tobias Mitter als CIO in die
Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH, der deutschen
Vertriebseinheit innerhalb des E.ON Konzerns. Damit stärkt E.ON für sein
Deutschland-Geschäft mit rund 14 Millionen Kundinnen und Kunden weiter seine
digital- und technologieorientierte Ausrichtung zu einem ganzheitlichen Anbieter
für integrierte Energielösungen.
Tobias Mitter, bisher CTO bei gridX, Europas führendem Smart-Energy-Unternehmen,
übernimmt bei E.ON Energie Deutschland das neu definierte Ressort CIO (Chief
Information Officer). In seiner neuen Rolle wird er eine noch stärkere
Verzahnung von Business und Digital vorantreiben. Ziel ist es, mit
interdisziplinären Teams aus Business und IT die Entwicklung neuer Produkte und
die Digitalisierung im Vertrieb, genauso wie den Einsatz von AI, zu
beschleunigen. Tobias Mitter tritt die Nachfolge von Sandra Rauch als bisherige
CDO (Chief Digital Officer) an, die sich neuen Herausforderungen außerhalb des
Konzerns widmet.
"Ich freue mich, dass wir mit Tobias Mitter einen Experten mit viel Erfahrung
bei der technologischen Entwicklung und Umsetzung neuer Energielösungen gewinnen
können. Tobias hat die vergangenen Jahre bei gridX maßgeblich dazu beigetragen,
Energiemanagementsysteme als zentrales Tool für die Verzahnung von Solaranlagen,
E-Autos und Wärmepumpen zu etablieren. Dieses Know-how wird er für die weitere
Entwicklung unseres E.ON Home Energiemanagers sehr gewinnbringend einbringen
können. Sandra wünsche ich für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Weg
alles erdenklich Gute", so Filip Thon, CEO der E.ON Energie Deutschland GmbH.
Tobias Mitter, designierter CIO der E.ON Energie Deutschland: "Ich freue mich
darauf, in meiner neuen Rolle bei E.ON die digitale Zukunft der Energiebranche
zu gestalten. Digitalisierung ist für mich der Schlüssel, um die Energiewende
nicht nur technisch zu ermöglichen, sondern sie wirtschaftlich tragfähig und
gesellschaftlich erfolgreich mit unseren Kundinnen und Kunden umzusetzen. Unser
Ziel ist klar: In den kommenden Jahren wollen wir Millionen Haushalte in
Deutschland durch intelligente Vernetzung von einer effizienten Nutzung
erneuerbarer Energien profitieren lassen."
Tobias Mitter ist seit Februar 2023 Geschäftsführer bei gridX und war zuvor in
unterschiedlichen Funktionen unter anderem bei BCG als auch IBM, aber auch
bereits für E.ON tätig.
Pressekontakt:
E.ON Energie Deutschland GmbH
Arnulfstraße 203
80634 München
http://www.eon.de
