Warum Unternehmen ohne internes Content-Team an Relevanz verlieren (FOTO)
Meverick Sydow, Creative Direktor bei ESN, dem führenden
deutschen Hersteller von funktionaler Sportnahrung und Supplements, erklärt,
warum Inhalte nicht mehr nur von außen kommen dürfen. Und wie interne Teams
Schnelligkeit und Glaubwürdigkeit sichern.
Ob Social Media, Kampagnen oder Creator-Content: Kommunikation muss heute
schnell, authentisch und markennah sein. Externe Partner sind nach wie vor
relevant - aber ohne ein internes Content-Team fehlt die Grundlage für eine
langfristige Reichweite.
Warum Content kein Beiwerk mehr ist
In einer Zeit, in der Social Media, digitale Plattformen und
Creator-Kooperationen das Tempo der Kommunikation bestimmen, reichen altmodische
Werbebotschaften längst nicht mehr aus. Um heute erfolgreich zu sein, muss man
ständig schnell und authentisch Inhalte posten. Davon ist ESN Creative Director
Meverick Sydow überzeugt. Genau deshalb vertrauen immer mehr Unternehmen einem
eigenen Content-Team - und das sollten sie auch.
- "Content ist längst kein Add-on mehr, sondern das Fundament moderner
Markenkommunikation."
Schnell reagieren, nah an der Marke bleiben
Was interne Teams auszeichnet, ist die Geschwindigkeit. Da viele Partner lange
brauchen, um sich abzustimmen, können interne Kreative die Initiative ergreifen
- als Reaktion auf Trends, Community-Feedback oder aktuelle Ereignisse.
- "Heute zählt Reaktionsschnelligkeit fast so viel wie Qualität. Wer zwei Wochen
für eine Antwort braucht, ist im digitalen Gespräch längst raus."
Gleichzeitig kennen interne Teams die Kultur, den Ton und den Zweck der Marke.
Sie verstehen die Sprache, die Geschichte und die Menschen, die sie nutzen -
Nuancen, die keine Agentur effektiv nachbilden kann.
Interne Teams und externe Partner: Kein Widerspruch
Soll das bedeuten, dass externe Partner überflüssig sind? Im Gegenteil! Meverick
Sydow ist ein großer Verfechter der Stärke des Netzwerks, und sein Team lebt das
tagtäglich vor. Entsprechend stark ist die Mannschaft unter seiner Führung auch
aufgestellt.
- "Natürlich braucht man kompetente externe Partner - für spezielle Aufgaben,
Kampagnen oder Reichweite. Aber intern muss es ein Team geben, das die Marke
versteht und genau das liefern kann, was diese Partner brauchen. Erst dann
bewegt es sich mit der Geschwindigkeit und Effizienz, die wir brauchen."
Sydows Erfolgsformel ist nicht "Entweder-oder", sondern "Sowohl-als-auch":
Externe liefern neue Perspektiven, spezialisiertes Know-how und Reichweite.
Interne sorgen dafür, dass diese Kraft wirklich bewusst und sehr markenkonform
eingesetzt wird.
Kontinuität schafft Vertrauen
Kontinuität schafft Vertrauen
