Warum Unternehmen ohne internes Content-Team an Relevanz verlieren (FOTO)

Warum Content kein Beiwerk mehr istIn einer Zeit, in der Social Media, digitale Plattformen undCreator-Kooperationen das Tempo der Kommunikation bestimmen, reichen altmodischeWerbebotschaften längst nicht mehr aus. Um heute erfolgreich zu sein, muss manständig schnell und authentisch Inhalte posten. Davon ist ESN Creative DirectorMeverick Sydow überzeugt. Genau deshalb vertrauen immer mehr Unternehmen einemeigenen Content-Team - und das sollten sie auch.- "Content ist längst kein Add-on mehr, sondern das Fundament modernerMarkenkommunikation."Schnell reagieren, nah an der Marke bleibenWas interne Teams auszeichnet, ist die Geschwindigkeit. Da viele Partner langebrauchen, um sich abzustimmen, können interne Kreative die Initiative ergreifen- als Reaktion auf Trends, Community-Feedback oder aktuelle Ereignisse.- "Heute zählt Reaktionsschnelligkeit fast so viel wie Qualität. Wer zwei Wochenfür eine Antwort braucht, ist im digitalen Gespräch längst raus."Gleichzeitig kennen interne Teams die Kultur, den Ton und den Zweck der Marke.Sie verstehen die Sprache, die Geschichte und die Menschen, die sie nutzen -Nuancen, die keine Agentur effektiv nachbilden kann.Interne Teams und externe Partner: Kein WiderspruchSoll das bedeuten, dass externe Partner überflüssig sind? Im Gegenteil! MeverickSydow ist ein großer Verfechter der Stärke des Netzwerks, und sein Team lebt dastagtäglich vor. Entsprechend stark ist die Mannschaft unter seiner Führung auchaufgestellt.- "Natürlich braucht man kompetente externe Partner - für spezielle Aufgaben,Kampagnen oder Reichweite. Aber intern muss es ein Team geben, das die Markeversteht und genau das liefern kann, was diese Partner brauchen. Erst dannbewegt es sich mit der Geschwindigkeit und Effizienz, die wir brauchen."Sydows Erfolgsformel ist nicht "Entweder-oder", sondern "Sowohl-als-auch":Externe liefern neue Perspektiven, spezialisiertes Know-how und Reichweite.Interne sorgen dafür, dass diese Kraft wirklich bewusst und sehr markenkonformeingesetzt wird.Kontinuität schafft Vertrauen